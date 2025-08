A l’Estat espanyol, només un de cada cinc infants de famílies vulnerables van a casals que inclouen menjar

Infants menjant en un centre (Ajuntament de Barcelona)

L’ONG d’infància i educació Educo denuncia que durant els gairebé tres mesos que duren les vacances d’estiu, només un de cada cinc infants —el 21,71%— que viu a llars de nivell socioeconòmic baix va a casals, campaments o similars que inclouen el menjar, mentre que en cas dels nens i nenes de famílies amb nivell socioeconòmic alt augmenta 13 punts, fins a arribar al 34,02%.

Aquesta és una de les conclusions de l’enquesta que l’organització ha fet a 2.316 famílies amb fills i filles d’entre 6 i 13 anys. El sondeig també mostra que a les llars de nivell socioeconòmic baix al voltant del 20% dels nens i nenes va a activitats que no inclouen alimentació i gairebé el 60% no participa en cap activitat organitzada a l’estiu.

Des d’Educo també s’ha volgut posar el focus en els nens i nenes que reben una beca menjador durant el curs escolar. A l’Estat espanyol, uns 900.000 alumnes reben ajudes i beques per a anar al menjador escolar, encara que no arriben a tota la infància que les necessita, no cobreixen tot el cost i desapareixen al juny en acabar les classes fins a la tornada a les aules, al setembre.

En aquest cas, només un de cada tres infants (36,2%) que rep beca menjador durant el curs escolar va a casals o activitats d’estiu on se n’assegura l’alimentació. El 18% restant només va unes hores al matí sense menjar i al voltant del 45% no van a cap casal o activitat organitzada.

“L’alimentació de la infància més vulnerable, rebi o no ajudes per al menjador escolar, no està assegurada durant els gairebé tres mesos de vacances estivals. Per a aquells que van a casals o similars que inclouen el menjar, siguin del nivell socioeconòmic que siguin, ho fan per un període mitjà de tan sols quinze dies, segons l’enquesta d’Educo. És urgent garantir alimentació durant tot l’any per a aquests nens i nenes, inclòs l’estiu. Una primera mesura pot ser que els qui reben la beca menjador durant el curs també tinguin aquest suport a l’estiu”, apunta Pilar Orenes, directora general d’Educo, ONG que facilita beques des de 2013 perquè la infància vulnerable pugui anar al menjador escolar durant el curs i gaudir de les activitats a l’estiu com a mínim.

Des de l’organització recorden que a l’Estat espanyol més de 550.000 nens, nenes i adolescents —el 6,9%— no poden menjar carn, pollastre, peix o l’equivalent en proteïna vegetal cada dos dies, com recull l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE. És els darrers vint anys, aquest número s’ha multiplicat per quatre.





Els diners, la principal causa per a no portar els fills al casal

A les famílies que van respondre que no portaven els fills i filles a colònies, campaments o altres activitats se’ls va preguntar el motiu. Les causes són diverses, però la barrera més gran és l’econòmica, una resposta que van marcar el 34,9% de les famílies. Hi ha diferències molt rellevants segons els ingressos de la llar. En el cas de les famílies amb un nivell econòmic alt, això passa al 20,71% dels casos i a les famílies de nivell mitjà, és el 38,3%. A les llars més vulnerables, aquesta resposta es va donar en gairebé la meitat dels casos, el 45,23%. El següent motiu esgrimit per a no anar-hi és que no hi ha oferta, amb el 25,2% de les respostes de totes les famílies.

“Nosaltres proposem que la infància en risc de pobresa i exclusió tingui accés gratuït a activitats d’oci i temps lliure, que incloguin un menjar saludable, almenys durant dues setmanes de l’estiu. És absolutament necessari que comptem amb dades i informació que ens permetin conèixer la realitat actual i poder dissenyar les polítiques públiques necessàries adequades”, conclou Orenes.

Segons Educo, això permetria complir amb el que diu, a Espanya, el Pla estatal per a la implementació de la Garantia Infantil Europea d’assegurar, en períodes no lectius, activitats d’oci educatiu per a nens, nenes i adolescents en risc de pobresa o exclusió social, que siguin de qualitat, accessibles i inclusives.

“Els infants que no poden accedir a casals o campaments moltes vegades es queden sols a casa, sense supervisió i sovint enganxats a les pantalles, perquè els seus pares i mares treballen i no tenen ni ajuda familiar ni diners per a pagar algú que els cuidi”, insisteix Pilar Orenes.





Anar de vacances, quasi un luxe

Si poder portar els fills i filles de colònies o campaments és molt complicat perquè no els poden pagar, anar-se’n una setmana de vacances és gairebé un luxe per a les famílies vulnerables. Només el 5,97% de les famílies d’un nivell econòmic alt no se’n poden anar cap dia de vacances a l’estiu, davant del 38,08% de les que tenen ingressos baixos.

“Conèixer altres llocs, sortir de la ciutat o del poble, anar a la platja o la muntanya, no són opcions per a tota la infància i, tanmateix, és bàsic per al seu benestar, sigui quina sigui la seva condició social o econòmica. Quan, al setembre, tornen a classe, no poden explicar res perquè no han sortit del barri. Això els fa sentir malament i rebaixa la seva autoestima, perquè veuen que els seus companys han tingut unes vacances de debò. Sembla que els diguem que només s’ho poden passar bé els que tenen diners”, estima Pilar Orenes. Des d’Educo recorden que un de cada tres menors de divuit anys a Espanya viu en risc de pobresa o exclusió social, xifra que està estancada des de fa més d’una dècada.





Campanya “No volem fer pena, volem donar-los de menjar”

Davant les dificultats que tenen les famílies vulnerables per a alimentar els seus fills i filles a l’estiu, però també durant tot el curs, Educo presenta la nova campanya ‘No volem fer pena, volem donar-los menjar’. En l’anunci de la campanya les protagonistes són les cuineres de les escoles, que veuen diàriament com és d’important assegurar l’accés al menjador escolar per a molts nens i nenes que no tenen aquest menjar garantit a casa.

Des de 2013, Educo té en marxa el programa Beca Menjador Educo, a través del qual ha donat suport a les famílies que no tenen una beca menjador pública, total o parcial, malgrat necessitar-la, tant durant el curs com a l’estiu. Des de llavors s’han facilitat més de 5.700.000 àpats.





