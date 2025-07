Esquí: El calendari d’estiu dels equips nacionals de tècnica masculí i femení

íria Medina durant la Copa Gineta (FAE)

Els equips nacionals de tècnica, tant en homes com en dones, preparen la temporada i ho fan amb un calendari preparat a l’estiu per a poder arribar en un bon estat de forma a les primeres curses de tardor i de l’hivern. Els equips masculí i femení de tècnica viatjaran junts a Amèrica del Sud i es dividiran allà en dos grups. El 23 d’agost, tots viatjaran des de Barcelona a Santiago de Xile.

Per una part, Clàudia Garcia i Íria Medina, de l’equip nacional femení, i Pirmin Estruga, Àlvar Calvo, Marc Fernández i Maià Font, del masculí, aniran directament a Corralco (Xile). L’equip femení estarà sota les ordres d’Ibon Mintegui i el masculí de Nico Belcredi. Aquests dos grups romandran allà tot el mes de setembre, per a fer les primeres curses de la Copa d’Amèrica del Sud (SAC) a Colorado-La Parva, i tornar a Andorra el 6 d’octubre.

Per altra part, Bartumeu Gabriel, Àlex Rius i Xavier Cornella, juntament amb Carla Mijares, seran a Colorado (Xile) per a entrenar i fer les primeres curses a la Parva (dia 31, eslàlom SAC). Al dia següent marxaran a Ushuaia, per a tornar el 27 de setembre.