Andorra acollirà una trobada internacional per a avançar en la protecció infantil en línia

El ministre, Marc Rossell, durant la seva intervenció (SFGA)

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, s’ha desplaçat en viatge oficial fins a Ginebra (Suïssa) aquesta setmana per a participar en els diferents esdeveniments que ha impulsat la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) per a commemorar el seu 160è aniversari. En aquesta visita, Rossell ha pogut avançar en els preparatius del segment d’alt nivell que acollirà Andorra aquest proper mes d’octubre i que girarà al voltant de la protecció infantil en línia. Aquesta trobada internacional, impulsada de forma coorganitzada entre el Govern, a través d’Andorra Digital, i la UIT, tindrà lloc en el marc de la celebració de la segona edició del Fòrum Digital de l’espai iberoamericà que també acollirà el Principat.

La trobada reunirà representants de governs, organitzacions internacionals, el sector privat, la societat civil i el món acadèmic per a intercanviar idees, compartir les millors pràctiques i enfortir la cooperació en l’àmbit de la protecció de la infància en línia. L’objectiu és poder crear un futur digital més segur per als més petits.

La reunió internacional es pot tirar endavant gràcies al treball previ que ha fet el Govern, de la mà d’Andorra Digital, per a acostar posicions amb un soci internacional de rellevància com és la UIT. De fet, el febrer d’enguany el Govern ja va aprovar l’establiment d’un marc de cooperació més ampli amb la Unió Internacional de Telecomunicacions en l’àmbit de la protecció en línia dels infants, que ha permès posar en comú les diverses eines que s’estan treballant al país per a poder reforçar la protecció digital del menor. La UIT, en aquest sentit, ha treballat un informe d’avaluació amb recomanacions que permetran millorar, encara més, el full de ruta nacional. El desembre del 2024 una delegació tècnica va visitar el país per a reunir-se amb el Govern i consellers generals, que s’ha acabat plasmant en aquest informe que permetrà nodrir el pla de benestar digital infantil.





Compromís amb els drets digitals de la ciutadania

Durant l’estada a Ginebra, el ministre Rossell també ha pres part de les diferents reunions d’alt nivell que s’han celebrat per a commemorar els 160 anys de la UIT. Durant el seu discurs, Marc Rossell ha reiterat el compromís del Govern amb els drets digitals de la ciutadania, a través del desplegament de l’Estratègia Nacional de Digitalització amb l’horitzó 2030, i ha emfatitzat la idea que s’està treballant perquè la digitalització sigui inclusiva i competitiva.

Entre les accions que ha desgranat de l’Estratègia Nacional de Digitalització, el ministre ha destacat l’impuls del Centre del Benestar i competències Digitals d’Andorra per tal de garantir l’equitat digital entre tota la ciutadania, i que, per tant, tothom tingui adquirides les competències digitals.

En matèria de telecomunicacions, Rossell ha destacat l’alt nivell de connectivitat i qualitat que gaudeix tot el país gràcies a les inversions i manteniment que fa regularment Andorra Telecom. De fet, ha recordat que l’Índex d’Economia i Societat Digitals (DESI) de la Unió Europea situa actualment Andorra com a líder europeu en aquesta matèria.

Rossell també ha ressaltat la implementació dels serveis digitals que tenen la voluntat de modernitzar l’Administració pública i millorar el dia a dia de les persones i les empreses. L’administració “ha de ser motor de canvi i exemple d’eficiència, transparència i servei al ciutadà”, ha assegurat el ministre. També ha fet esment a la creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada per a garantir una gestió ètica, segura i útil de les dades al servei del benestar col·lectiu, tenint en compte el pes de la intel·ligència artificial en la societat actual.

A més, el ministre ha posat l’accent en el reforç de la ciberseguretat en l’entorn digital cada vegada més interconnectat, i per això, ha explicat que s’ha impulsat l’Agència Nacional de Ciberseguretat amb l’objectiu de protegir i garantir la confiança digital.

El representant del Govern d’Andorra ha conclòs la seva intervenció subratllant que s’han d’aprofitar les innovacions digitals per a fomentar la inclusió i el progrés econòmic i social. “La transformació digital no només ens ha de fer més innovadors, segurs i connectats, sinó també més justos, sostenibles i resilients”, ha sentenciat.

La delegació andorrana s’ha completat amb el director d’Andorra Digital, David Vicente, i l’ambaixador d’Andorra i representant permanent a l’Oficina de les Nacions Unides i a les altres organitzacions internacionals a Ginebra, Ferran Costa.