Espot rep l’antic infant soldat Junior Nzita Nsuami i referma el compromís d’Andorra amb la protecció dels infants en conflictes armats

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dijous al matí Junior Nzita Nsuami, fundador de l’associació Paix pour l’Enfance, en el marc de la gira diplomàtica internacional que l’activista congolès està duent a terme per a presentar dues iniciatives centrades en la protecció dels infants afectats pels conflictes armats.
Espot i Nzita es van conèixer l’11 de març de 2025 a Ginebra, durant el llançament de la campanya internacional Prove It Matters, patrocinada per Andorra, que buscava situar la protecció dels infants en conflictes armats com a prioritat política global. Andorra manté un compromís continuat amb aquesta agenda, tant en l’àmbit multilateral com en la cooperació internacional.
Durant la trobada, Nzita, que ha vingut acompanyat de la presidenta de Paix pour l’Enfance, Mounira Van Buel Amdouni, ha exposat dos projectes impulsats per l’associació. En primer lloc, la Conferència Mundial sobre Joventut i Prevenció del Reclutament d’Infants Soldats, prevista a Ginebra de l’1 al 3 d’octubre de 2026, que busca mobilitzar 10.000 joves d’arreu del món i promoure una cultura global de pau entre les noves generacions. I en segon lloc, la creació d’un centre de formació professional a Mbanza-Ngungu (RDC) destinat a joves afectats pels conflictes armats, amb l’objectiu de facilitar-ne la reinserció social i laboral mitjançant formació tècnica i suport psicosocial.
El cap de Govern ha agraït la presentació de les iniciatives, així com el testimoni personal i la trajectòria del Nzita, a qui ha reconegut com un exemple de resiliència i de compromís permanent amb la infància vulnerable.
Espot també ha reiterat que la protecció dels infants en contextos de conflicte constitueix una prioritat històrica i sostinguda de la política exterior d’Andorra i ha fet part de la cooperació que el Govern andorrà manté amb l’Oficina de la Representant Especial del Secretari general de les Nacions Unides sobre els infants i els conflictes armats des de la seva creació fa trenta anys.
Junior Nzita ha agraït la important implicació del cap de Govern en la defensa dels infants afectats pels conflictes armats, i molt especialment les paraules que va dedicar als infants soldats en el seu discurs durant el debat general de l’Assemblea General de les Nacions Unides el passat mes de setembre, destacant que van tenir un impacte molt positiu entre els joves.
Rebuda institucional al Ministeri d’Afers Exteriors
Posteriorment a la trobada amb el cap de Govern, Nzita ha estat rebut per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el seu equip. En aquest marc, s’ha aprofundit en aspectes tècnics de cooperació i s’ha reiterat la voluntat d’Andorra de continuar enfortint les aliances internacionals en favor de la infància.