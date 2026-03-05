9.857 llicències esportives al Principat la temporada 2024-2025 (+7,2%)

Durant la temporada 2024-2025, el nombre de llicències esportives del Principat d’Andorra ha estat de 9.857, un +7,2% respecte a la temporada 2023-2024 de les quals 4.156 (+8,8%) formen part de federacions d’esports col·lectius; 4.766 (+5,7%) corresponen a federacions d’esports individuals; i 935 corresponen a clubs històrics (+11,8%).
D’entre els esports col·lectius, destaquen les 2.875 llicències de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), que augmenten un +9,9% respecte a la temporada anterior. Pel que fa als esports individuals, la federació que engloba una quantitat més elevada de llicències és la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) amb un total de 1.109 llicències esportives, un +40,4% respecte a la temporada 2023-2024.
Si es desglossen les llicències esportives per sexe, en la temporada 2024-2025 es constata una presència majoritària d’homes federats, amb un total de 7.051 llicències (71,5% del total i un 8,1% més que a la temporada anterior), enfront de les 2.806 llicències femenines, que suposen el 28,5% restant, amb una variació del +5,1% respecte a la temporada anterior.
Per edat, durant la temporada 2024-2025 s’enregistren 2.935 llicències esportives corresponents a menors d’11 anys (un 29,8% del total), 1.678 a menors d’entre 11 i 14 anys (un 17,0% del total), 1.511 llicències de persones d’entre 15 i 17 anys (un 15,3% del total) i 3.733 de persones majors de 17 anys (el 37,9% restant).
Per últim, destacar que durant la temporada 2024-2025 s’han atorgat 53 beques del programa Alt Rendiment d’Andorra (ARA) a esportistes d’alt nivell, la qual cosa suposa un augment del +20,5% en relació amb la temporada anterior.