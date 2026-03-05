El 2025 es va tancar amb 104.700 vehicles a Andorra i un augment dels elèctrics

El parc automòbil d’Andorra a 31 de desembre de l’any 2025 és de 104.700 vehicles, xifra que representa un augment de 3.676 unitats, és a dir, una variació del +3,6% respecte als 101.024 vehicles existents a 31 de desembre de l’any 2024. Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l’increment en valor absolut més elevat (+2.497 unitats), assolint la xifra de 70.657 turismes. Això equival a un 3,7% més que a l’any anterior.
Cal destacar l’augment continuat que mostren els vehicles “Elèctrics 100%”, els quals ja suposen l’1,3% del total de vehicles del parc, i que durant l’any 2025 han elevat el seu nombre en 251 unitats (fins a les 1.331), un augment del 23,2% respecte a l’any 2024. Quant als vehicles híbrids, tant els endollables com els que no ho són, creix el nombre en 1.315 unitats (fins a les 5.118), és a dir, una variació del +34,6% en relació amb l’any anterior.
L’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 16,2 anys a 31 de desembre de l’any 2025, la qual cosa suposa una variació positiva del +1,3% respecte a l’any 2024.
Atenint-se a les dades de finals de l’any 2025, hi ha 793,4 turismes, 222,0 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.175,6 vehicles per cada 1.000 habitants. Les tres ràtios experimenten tendències a l’alça en aquest darrer any. Igualment, la ràtio del total de vehicles de mobilitat elèctrica s’ha incrementat en els darrers anys i ja se situa en 27,5 vehicles de mobilitat elèctrica per cada 1.000 vehicles, un augment del +22,9% en relació amb l’any 2024.
Nota: Els vehicles en estat d’embargament o que no es poden donar de baixa per afers administratius estan comptabilitzats dintre del parc automòbil d’Andorra, tot i que no circulin pel país.