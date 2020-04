El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s’han reunit aquest matí de manera telemàtica amb els membres del Consell Econòmic i Social. Un òrgan que va crear-se a principis d’any amb la voluntat de constituir formalment un fòrum de diàleg entre els agents socials del país en àmbits com ara el laboral, l’ocupacional i els socioeconòmics. Així, el CES està format per representants del Govern, de les organitzacions sindicals i patronals, agents socials i econòmics, especialment empresarials.

Així, el cap de Govern i el titular de Presidència, Economia i Empresa els han exposat els punts principals del projecte de llei que entrarà a tràmit parlamentari els propers dies i que recull la fase dos de les mesures excepcionals impulsades per pal·liar la crisi provocada pel coronavirus al Principat. En aquest sentit, els representants del gabinet ministerial els han explicat que algunes d’aquestes mesures són clarificacions o desenvolupaments d’algunes accions ja destacades a la Llei òmnibus aprovada les darreres setmanes. D’altres són de nova creació.

Espot i Gallardo han destacat als membres del Consell Econòmic i Social que el nou text es fonamentarà, especialment, en tres aspectes. El primer és la regulació de la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de la jornada laboral. Sobre aquest punt han avançat la voluntat del Govern de basar-se en el principi de coresponsabilitat però també en el de la proporcionalitat en funció dels salaris.

El segon aspecte que es vol incloure a la llei són noves mesures per als autònoms perquè vegin garantit en tot moment una renda mínima. Finalment, també s’hi especifica les accions de regulació del preu del lloguer i les hipoteques per les persones que vegin la seva feina afectada per aquests expedients reguladors d’ocupació temporal.

Finalment, el cap de Govern i el ministre han recordat, però, que la nova llei no deixa sense efecte les mesures ja impulsades en la primera fase, pel que les empreses que així ho desitgin podran acollir-se a les accions aprovades en la llei òmnibus si ho prefereixen.