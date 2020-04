El Club de Lectura de la biblioteca del Pas de la Casa no s’atura i es virtualitza durant el període de confinament. La propera sessió, prevista per dimarts 14 d’abril a les 18.00 hores es realitzarà a través de la plataforma digital zoom, per tal que les persones, que hi vulguin participar ho puguin fer sense moure’s de casa seva.

La proposta del Club de Lectura per aquesta propera sessió, ja es va presentar en la darrera del dia 10 de març, ha estat la novel·la de Pierre Lemaitre Tres dies i una vida, que els lectors han pogut llegir durant el darrer mes.

Per tal de participar en aquesta propera sessió del club de lectura s’ha d’enviar un correu electrònic a bibliotecapas@encamp.ad manifestant que voleu participar a la propera sessió del club de lectura i us indicaran de com accedir a la sessió a través de la plataforma zoom, que és gratuita i senzilla d’utilitzar des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta o ordinador. Com ja és habitual, el club de lectura està adreçat a majors de 16.

Des del Servei de biblioteca s’organitza un bon grapat d’activitats com ara els clubs de lectura, cursos temàtics, xerrades literàries i temàtiques, exposicions, tallers, concursos, bibliopiscina, contacontes i moltes més. Durant l’emergència sanitària pel coronavirus que ha obligat al tancament de les biblioteques, es segueix amb la voluntat de crear, fomentar i consolidar els hàbits de lectura, començant pels més menuts i continuant amb l’etapa adulta. És per aquest motiu que totes i cada una de les activitats estan pensades per assolir aquests reptes: informar, formar i divertir. Promoure la participació i l’aprenenetatge compartit, i també ara durant el període de confinament i des de casa.

El servei de biblioteca continua on-line, on els usuaris de la Xarxa de Biblioteques d’Andorra poden utilitzar el servei de préstec de llibres electrònics a través del web www.ebiblioandorra.ad. Si l’usuari no està donat d’alta, pot adreçar-se al mail bibliopublica@andorra.ad per activar el seu compte.

El Club de Lectura compta amb la col·laboració del Centre d’Autoaprenentatge del Govern d’Andorra.