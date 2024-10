Espot: “Cal promoure l’establiment de noves empreses de recerca i innovació per a captar i retenir el talent”

Autoritats i personalitats que han pres part en la inauguració del curs acadèmic de la Universitat d’Andorra (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, durant la inauguració del curs acadèmic de la Universitat d’Andorra (UdA), ha afirmat que “hem de continuar treballant amb més força que mai per a generar els estímuls necessaris perquè més empreses de recerca i innovació s’estableixin amb l’objectiu de captar i retenir talent, i de generar sinergies en l’àmbit universitari”.

Durant la seva intervenció ha exemplificat el cas de molts joves que han hagut de seguir el camí professional fora d’Andorra en la doctora en enginyeria bioquímica Magda Marquet, encarregada de pronunciar la conferència inaugural sobre l’Evolució de la biotecnologia: passat, present i futur. La doctora Marquet, ha dit Espot, “va emprendre fa molts anys un camí de no retorn perquè el seu país, Andorra, no podia donar-li cap oportunitat laboral”.

Xavier Espot ha dit, en aquest sentit, que la Universitat d’Andorra té per endavant grans reptes, com convertir-se en un pont cap a més feines de qualitat, aprofitant al màxim el potencial dels seus docents, investigadors i alumnes. Entre els desafiaments de la institució universitària, el cap de l’executiu ha destacat la importància que l’UdA estableixi més i millors sinergies amb empreses del país, que integri la transició ecològica i digital com un fet natural, que potenciï la seva internacionalització i col·laboració amb altres centres superiors o que les seves instal·lacions estiguin dimensionades a la seva realitat amb el projecte d’ampliació en curs.

A banda de felicitar els 113 titulats de la promoció de 2024, Xavier Espot ha volgut agrair la tasca dels professionals de la Universitat d’Andorra que contribueix “a fer de la inversió en coneixement una de les riqueses més grans del país”.

Per la seva banda, el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, ha destacat que la Universitat “ha transformat la vida de milers d’estudiants, millorant-ne les oportunitats laborals”. L’acte també ha comptat amb l’assistència del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, el qual ha estat l’encarregat de donar per inaugurat el curs acadèmic 2024-2025, formalment.