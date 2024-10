La Massana: Comunicat d’AMB SENY sobre la resolució del Raonador per les “dificultats que posa la majoria per a poder fer les tasques al Comú”

Els consellers comunals de la minoria a la Massana Guillem Forné i Laura Bragança (AMB SENY)

“Els representants d’AMB SENY, i membres del grup de la minoria al Comú de la Massana, Laura Bragança i Guillem Forné, volem expressar la nostra satisfacció davant la recent resolució emesa pel Raonador del Ciutadà, que respon als neguits que li vàrem traslladar el passat dia 17 de juliol. A través d’aquest document que adjuntem amb la present nota, s’evidencia que certes formes de procedir del grup de la majoria del Comú de la Massana, no només dificulta la nostra tasca, sinó que també compromet la transparència i el bon funcionament democràtic comunal.

No es justifica, per exemple, la invocació de l’interès general in abstracto al·legat pel Comú per a menystenir l’exercici del dret de representació emparat per la Constitució sigui quina sigui la temàtica a tractar, fent referència a l’entrada extemporània del punt de l’ordre del dia referent al Decret de fixació d’un topall màxim anual en l’atorgament de llicències d’edificació, el qual se’ns comunicà amb menys d’un dia d’antelació.

També posa en evidència que s’ha de garantir que tots els membres dels òrgans col·legiats del Comú tinguin accés a tota la informació, així com un termini raonable per a treballar-la i prendre decisions. Aquesta recomanació apunta a una millora en la qualitat del debat polític, aspecte essencial per a garantir un govern democràtic i participatiu. Els consellers no haurien ni d’exigir que se’ls adjunti tota la documentació necessària respecte als punts a tractar en les diferents comissions departamentals, sinó que aquesta ja s’hauria de facilitar d’ofici i amb el temps suficient per al seu estudi. Tot i que les comissions no siguin decisòries, s’expressa que és evident que d’aquest treball previ en dependrà el sentit del vot a la resta d’òrgans del Comú.

Manifesta, d’altra banda, que la possibilitat de prolongar en excés el lliurament de la informació requerida pels consellers pot comportar que quan s’obtingui, ja no sigui útil per a la finalitat per la qual es va requerir. Per tant, es recomana reduir a 7 dies naturals el termini de lliurament de la informació, que permetria un millor estudi per part dels consellers. Aquest canvi ajudaria a assegurar que les decisions polítiques de la minoria es prenguin amb coneixement de causa.

D’altra banda, i com és d’entendre tal com ho argumenta el Raonador, respecte a la irregularitat de les contractacions administratives per sobre de l’1% legalment establert, no s’entra a valoració donat que és una qüestió circumscrita a l’esfera de la legalitat de l’acte i, per tant, resta fora de les seves competències.

Finalment, també destaca la importància de fomentar la comunicació i la resolució interna de conflictes. Per la nostra part intentarem obrir un diàleg amb els cònsols per a optimitzar la feina conjuntament.

D’acord amb tot l’exposat, el Raonador del Ciutadà recomana al Comú que tots els membres dels òrgans col·legiats del Comú disposin de la màxima informació i documentació possible, així com del temps raonable i necessari per a treballar, discutir i/o prendre les decisions segons escaigui i també recomana modificar normativament el termini màxim de lliurament de la informació.

Amb aquesta resolució s’avala la majoria dels nostres neguits i esperem que el Comú prengui en consideració totes les recomanacions que en fa en pro de la transparència, el bon govern i el respecte a totes les forces polítiques.

També esperem que aquestes conclusions serveixin com a punt de partida i posin de manifest la necessitat de revisar la regulació de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns per a contribuir a un millor funcionament institucional i a una col·laboració més efectiva entre la majoria i la minoria política.

AMB SENY agraeix al Raonador del Ciutadà la seva atenció i diligència en abordar totes aquestes qüestions i posa en relleu la importància i la lloable tasca d’aquesta institució tan nostra”.