Encara no hi ha neu, però des d’aquest dilluns 1 de novembre i fins al 15 de maig entra en vigor l’obligatorietat d’anar amb equipaments especials per la xarxa viària.

Els conductors hauran de proveir-se de rodes de contacte, cadenes i fundes, elements necessaris per garantir la seguretat en cas d’episodis de neu o gel, com el que s’espera a final de setmana.

El Servei de Viabilitat hivernal del COEX és el que activa les diferents fases i normes per circular a la carretera.