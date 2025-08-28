Espècies en perill d’extinció: “Bruna de secà”

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
La bruna de secà és una papallona de mida mitjana d’uns 4 centímetres d’envergadura. La coloració general és marró i grisa. L’ala posterior té el marge marcadament fistonat, la qual cosa la diferencia de la bruna de muntanya (H. lycaon). Al mascle, l’anvers de les ales és completament marró amb un ocel petit a l’extrem de les ales anteriors que també és present quan la papallona està en repòs amb les ales plegades. La femella té dos ocels grossos a les ales anteriors per les dues cares. És una espècie catalogada en perill d’estinció.
Hàbitat
- És una espècie que habita a boscos oberts i llocs herbosos o rocosos amb matollar i arbres dispersos, normalment xeròfils on creixen diferents gramínies de les quals s’alimenten les larves com ara Aegilops geniculata, Stipa offneri i Stipa parviflora, des d’altituds intermèdies fins als 1.500 metres.
Distribució
- Presenta poblacions des del nord d’Àfrica, l’Europa mediterrània i Turquia i arriba al centre de l’Àsia. A la península Ibèrica, es troba a la submeseta nord, el sud de Navarra i el País Basc, sud del Pirineu de l’Aragó, sistemes Central i Ibèric, sud de Portugal i algunes serres bètiques i d’Andalusia. A Catalunya, s’ha citat molt puntualment, només en 5 localitats. En el segle XXI, només se’n coneixen dos registres de l’any 2017, un a les Garrigues i l’altre a la Cerdanya.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.