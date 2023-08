EsCat: Cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra

Una imatge dels Pirineus (Govern.cat)

El Govern ha aprovat la subscripció de l’Acord transfronterer d’associació per a la creació i desenvolupament de l’Àrea Funcional de l’Espai Català Transfronterer (EsCaT) en el Programa de Cooperació Territorial Interreg VI Espanya-França-Andorra POCTEFA 2021-2027.

L’aliança EsCaT, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals (Catalunya del Nord), té com a objectiu promoure una governança estratègica transfronterera comuna i impulsar nous eixos de cooperació per tal de millorar la qualitat vida de la ciutadania. En concret, l’acord dotarà l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer d’un instrument jurídic europeu adaptat per a estructurar el territori i enfortir l’estratègia d’una cooperació transfronterera cohesionada i sostenible.

La incorporació de l’Àrea Funcional de l’Espai Català Transfronterer en el programa europeu de cooperació transfronterer POCTEFA 2021-2027 suposarà un nou pas endavant en l’acció de la cooperació transfronterera del Govern català, teixint aliances i enfortint la cooperació en àmbits estratègics amb les diverses regions europees subscrites en el programa.





El Programa europeu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (Interreg POCTEFA 2021-2027)

El Programa europeu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra 2021-2027 (Interreg POCTEFA 2021-2027), aprovat per la Comissió Europea el novembre del 2022, vetlla per a fomentar el desenvolupament sostenible i reforçar la integració econòmica i social del territori transfronterer que comparteixen Espanya, França i Andorra.

El Programa té una dotació de 243 milions d’euros del fons FEDER, dels quals 111,4 milions corresponen a Espanya. Per a actuacions de Catalunya, s’ha previst un finançament de 40,5 milions d’euros, el 36,36% de l’ajut del FEDER que correspon a Espanya.

Per tal de distribuir aquests recursos, es van acordar 5 objectius polítics que donen resposta a les prioritats fundacionals del Programa. Entre els objectius, destaquen impulsar una Europa més intel·ligent, verda i baixa en emissions, més social, més propera a la ciutadania i accions per a enfortir la governança.

Un cop aprovats els objectius, es va donar llum verda a la creació de cinc àrees funcionals, que serviran per a agrupar espais que manifesten un nivell d’interrelació especialment intens. Una d’aquestes àrees, després que avui dimarts el Consell Executiu li donés el vist i plau, serà l’Àrea Funcional de l’Espai Català Transfronterer.

Aquesta àrea inclourà el territori de les comarques de Girona i el departament dels Pirineus Orientals (Catalunya del Nord) i vetllarà per a fomentar la cooperació en àmbits com el desenvolupament sostenible del territori fronterer o impulsar accions concretes per a fer front a reptes globals com el canvi climàtic.