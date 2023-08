Llívia: Amb 77 anys preferia vendre droga que jugar a la petanca

Vehicle dels Mossos d’Esquadra. Foto: Arxiu

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir dilluns un home, de 77 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. La detenció és resultat d’una investigació oberta el passat mes de març després de tenir indicis de la presència d’un home que, presumptament, traficava amb droga per la zona dels carrers Raval i Estavar de Llívia.

Amb aquesta informació es van muntar diferents dispositius policials que van permetre corroborar els fets, després d’interceptar en diferents dies tres compradors que havien adquirit fins a cinc dosis de cocaïna per l’autoconsum.

De la investigació es va desprendre que el traficant també venia droga al detall a consumidors de la comarca per la zona del parc de Sant Guillem de Llívia. Finalment, ahir es va realitzar la fase final de la investigació amb la detenció del traficant a Llívia.

Ahir a la nit es va realitzar una entrada i perquisició al domicili del detingut on es va comissar, una peça de cocaïna en forma de roca de 21,6 grams, una bàscula de precisió, 3.950 euros i diferents estris per a manipular la droga i embolcallar-la en petites dosis per a la venda al detall.

Amb aquesta detenció es desactiva un punt molt actiu de venda de droga a la comarca. El detingut passarà avui dimarts a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.