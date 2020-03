El comú d’Escaldes-Engordany centra els esforços per evitar que cap veí de la parròquia quedi aïllat durant la crisi sanitària provocada pel coronaivrus.

Per això ha iniciat una roda de contactes telefònics per detectar aquelles persones que necessitin ajuda per poder accedir a medicaments, aliments o serveis mèdics.

També demana col·laboració ciutadana per identificar qui es trobi en aquesta situació.