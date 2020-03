L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell engega aquesta tarda un nou cicle, en aquesta ocasió virtual, que ha titulat Desconfinem la Història.

Per aquest cicle, cada dia a partir de les 18.00 hores els responsables penjaran vídeos curts en els quals diferents persones vinculades a l’entitat exposaran aspectes de la història de la comarca de l’Alt Urgell, que es podran trobar al canal de youtube de l’Institut( https://www.youtube.com/channel/UCI-SHAr21AFpIIzSnoBNRDQ), i també a les xarxes socials.

Davant la situació d’emergència sanitària del coronavirus COVID-19, que obliga al confinament de la població, l’entitat ha ideat el cicle per “aportar alguna cosa per a fer més agradable aquesta situació estranya i incòmoda per a tothom”, justifica l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.