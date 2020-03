Andorra ja compleix les darreres recomanacions de la comissió contra el racisme i la intolerància del Consell d’Europa (ECRI). En la darrera avaluació del 2017 l’ECRI havia recomanat establir un organisme concret per vetllar i lluitar contra aspectes relacionats amb el racisme o una llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació amb aspecte concrets. L’ECRI ha publicat aquest dijous un informe favorable sobre Andorra.

La comissió contra el racisme i la intolerància del Consell d’Europa es dona per satisfeta després que Andorra hagi implementat dues mesures que estaven pendents.

Una d’elles relacionada amb el raonador del ciutadà que a través del canvi de la llei del 2017 assumeix la defensa de les persones amb discapacitat i les víctimes del racisme i la discriminació, tant en el sector públic com en el privat.

El raonador també farà un seguiment de la normativa nacional en la lluita contra la discriminació i el racisme, a banda de tasques de sensibilització.

Es compleix així la demanda de l’ECRI que recomanava la creació d’un organisme especialitzat per lluitar contra tot tipus de discriminació.

L’organisme del Consell d’Europa també demanava la introducció en l’ordenament jurídic de la inversió de la càrrega de la prova, és a dir, que sigui la persona demandada i no la que denuncia qui hagi de provar que no ha discriminat el treballador per raons de gènere, discapacitat o raça. Un aspecte regulat a la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació aprovada el 2019.