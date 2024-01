Escaldes aprova la suspensió de noves llicències urbanístiques

A la imatge, Quim Dolsa i Rosa Gili (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat, per unanimitat, la suspensió de l’atorgament de noves llicències urbanístiques. Ho ha fet durant la sessió de Comú d’aquest dimarts. Així doncs, des d’avui resten suspeses les tramitacions i atorgaments de plans especials, projectes de parcel·lació, projectes d’urbanització i projectes d’edificació de nova planta.

Amb aquesta decisió, la corporació executa un dels punts importants del seu programa electoral amb la intenció de dur a terme un creixement urbanístic ordenat i sostenible de la parròquia. En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, ha assenyalat que per qüestions de seguretat jurídica, “els projectes entrats se’ls hi ha de donar tramitació i si són correctes i compleixen amb la normativa vigent se’ls hi ha de donar compliment”.

No obstant això, Gili ha afirmat que “ara ho suspenem tot” a l’espera de disposar dels estudis de càrrega màxima per a poder treballar en la modificació del POUP de la parròquia. Gili ha puntualitzat que l’objectiu de tot plegat passa per “fer un bon urbanisme per a la parròquia que sigui equilibrat perquè el país continuï sent el que ens agrada, preservant el benestar i garantint els serveis pels seus ciutadans”. I és que, segons Gili, “hi ha serveis que es qüestionen pel creixement que estem tenint i és evident que no podem quedar neutrals i indiferents davant d’això”.

La sessió d’avui dimarts ha servit també per a nomenar al cònsol menor, Quim Dolsa, i el conseller David Pérez com a membres representants del Comú al Consell d’Administració de CAPESA i a la cònsol major, Rosa Gili, la consellera Laura López i el conseller Marc González com a membres representants del Comú al Consell d’Administració de la SEMTEE, SA.