Demòcrates d’Escaldes vota a favor de la suspensió temporal de noves llicències urbanístiques

Consell de Comú a Escaldes, aquest dimarts (comuee)

Escaldes-Engordany ha celebrat aquest dimarts al matí la segona sessió de Consell de Comú de l’any, ja amb el nou equip comunal definit per aquest mandat. El punt més destacat de l’ordre del dia ha estat el nou Decret d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del POUP de la parròquia, el qual estableix una suspensió temporal en l’atorgament de noves llicències urbanístiques.

El motiu és aturar l’entrada de llicències mentre s’elaboren els estudis de càrrega que han de definir la capacitat de creixement de la parròquia, i que seran els que marcaran la modificació del Pla d’Urbanisme d’Escaldes-Engordany (POUP), la qual pertoca aquest 2024. Els consellers de Demòcrates + Independents han votat a favor de la suspensió, tenint en compte que era un punt “que portàvem al programa electoral i que hem defensat durant la campanya”, tal com ha recordat la consellera Anna Garcia.

En qualsevol cas, Garcia ha exposat que la llei contempla que aquesta suspensió temporal pot ser de màxim un any, per això ha demanat a la majoria “que no s’allargui en el temps” en l’elaboració del nou POUP perquè, passat el termini màxim, “si estàs revisant el Pla i al mateix temps entren llicències, no és coherent”. Per aquest motiu, ha plantejat que el POUP es pot anar treballant paral·lelament als estudis de càrrega, els quals haurien d’estar enllestits a la primavera. “És important per a la ciutadania i per als propietaris no allargar-nos en el calendari”, ha reiterat.

En el consell de Comú d’aquest dimarts també s’ha aprovat de manera unànime la creació de les comissions permanents de funcionament del Comú, així com el nomenament dels representants per als Consells d’Administració de CAPESA i SEMTEE.