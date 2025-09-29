Es redueix, a l’agost, el consum d’energia a Andorra

El consum d’energia a Andorra durant el mes d’agost de 2025 ha estat de 39.233 MWh (megawatts hora), un -1,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. A més, hi ha hagut un consum elèctric acumulat de 383.293,0 MWh de gener a agost (+1,6%) i de 575.730,0 MWh durant els darrers 12 mesos, xifra que representa una variació del +2,3% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), el consum total del mes d’agost ha estat de 14.985,4 TEP, amb una variació interanual del -5,8%. Per altra banda, el consum acumulat de gener a agost se situa en 132.622,2 TEP (+0,5%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 200.079,0 TEP, amb una variació del +0,7% respecte al mateix període anterior.
Quant al consum dels clients de FEDA, el consum total pel mes d’agost de 2025 ascendeix a 25.732,7 MWh, amb una variació del -4,4% respecte al mateix mes de l’any 2024. Quant a l’acumulat de gener fins a l’agost, ha sigut de 243.657,4 MWh, un +1,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el consum ha estat de 366.501,4 MWh, xifra que suposa una variació del +1,3% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.