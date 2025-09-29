Frank Porté tanca la temporada de la Porsche Carrera Cup Benelux, a Zandvoort, després d’un cap de setmana d’emocions

El pilot del Principat, Frank Porté, va disputar aquest cap de setmana l’última ronda de la Porsche Carrera Cup Benelux, a l’emblemàtic circuit de Zandvoort, on arribava amb un avantatge de nou punts a la classificació general i amb grans sensacions després de dominar les sessions d’entrenaments. Durant els entrenaments lliures, Porté es va mostrar molt competitiu, liderant la taula general i deixant el seu rival directe al darrere en totes dues sessions. Fins i tot en condicions complicades durant la classificació, el pilot va aconseguir mantenir-se en una bona posició, mantenint vives les opcions al títol.
Tanmateix, la fortuna no va acompanyar en el desenvolupament de les dues curses decisives. A la primera mànega, després d’un inici prometedor, un contacte amb un altre competidor va arruïnar les seves opcions: “Vaig cometre un petit error i vaig perdre un parell de posicions, però el que realment em va costar la cursa va ser un cop d’un altre pilot que em va fer passar de segon a últim”, va relatar Porte.
Malgrat aquest revés, diumenge encara tenia opcions matemàtiques de conquerir el campionat. Amb serenitat i concentració, va sortir decidit a lluitar per la victòria. Però, tot just començar la cursa, un altre incident amb un rival el va obligar a passar per la grava, perdent l’avantatge que conservava a la classificació.
Finalment, després d’una intensa lluita fins a la bandera de quadres, Porté va creuar la meta darrere del seu competidor directe, fet que va definir el desenllaç del campionat. Amb aquest resultat, el pilot tanca la temporada amb orgull i agraïment al seu equip, patrocinadors i seguidors, que l’han acompanyat a cada pas d’aquest emocionant campionat.
Les declaracions de Frank Porté
“Ho vam donar tot a la pista i vam demostrar un gran ritme durant el cap de setmana, però les circumstàncies no van estar del nostre costat. Ho teníem tot per a guanyar, i encara que fa mal perdre així, em quedo amb la feina feta, l’experiència i la motivació per a tornar més fort”.