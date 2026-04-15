Es presenta el llibre sobre Casa Cintet i el seu paper en el desenvolupament del comerç al país entre el 1854 i el 1945

Aquest dimecres s’ha presentat el llibre Casa Cintet, del comerç. Una aproximació al fons documental de Casa Cintet d’Andorra la Vella (1854-1945). La monografia és el resultat de l’estudi del fons documental de la Casa, elaborat per l’historiador Daniel Fité i que s’emmarca en el conveni de col·laboració signat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i Andorra Recerca + Innovació.
Tal com ha destacat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la presentació, el fons documental de Casa Cintet, dipositat per la família a l’Arxiu Nacional, permet reconstruir la trajectòria d’una família i d’una empresa que reflecteixen els canvis d’una societat andorrana en ple procés de transformació. A través de la història d’un negoci familiar, segons Bonell, es pot extreure el relat d’un país que, a poc a poc, començava a connectar-se amb el món.
L’historiador alt urgellenc Daniel Fité ha consultat de forma exhaustiva els més de 5.700 documents que formen el fons i que reflecteixen sobretot l’activitat comercial de la casa des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Aquesta documentació dona testimoni de la gran diversitat d’activitats empresarials que va portar a terme la família durant tot aquest període, caracteritzades per l’emprenedoria i la capacitat d’adaptació a la situació i als temps. Així, constitueix el fons empresarial més gran i complet que es pot trobar a l’Arxiu Nacional i és testimoni de l’activitat econòmica de l’època, a banda de documentar la importància del comerç per a l’Andorra del moment.
La documentació que forma part del fons està inventariada i digitalitzada i és accessible en línia a través de la plataforma Arxiu en línia. La publicació d’aquesta monografia constitueix una forma més d’aproximar la ciutadania al contingut d’aquest fons documental i serà la base per a d’altres iniciatives futures de difusió, com la realització d’una exposició.