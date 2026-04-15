Es presenta el llibre sobre Casa Cintet i el seu paper en el desenvolupament del comerç al país entre el 1854 i el 1945

Una imatge de la presentació del llibre, aquest dimecres (SFGA)
Aquest dimecres s’ha presentat el llibre Casa Cintet, del comerç. Una aproximació al fons documental de Casa Cintet d’Andorra la Vella (1854-1945). La monografia és el resultat de l’estudi del fons documental de la Casa, elaborat per l’historiador Daniel Fité i que s’emmarca en el conveni de col·laboració signat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i Andorra Recerca + Innovació.

Tal com ha destacat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la presentació, el fons documental de Casa Cintet, dipositat per la família a l’Arxiu Nacional, permet reconstruir la trajectòria d’una família i d’una empresa que reflecteixen els canvis d’una societat andorrana en ple procés de transformació. A través de la història d’un negoci familiar, segons Bonell, es pot extreure el relat d’un país que, a poc a poc, començava a connectar-se amb el món.

L’historiador alt urgellenc Daniel Fité ha consultat de forma exhaustiva els més de 5.700 documents que formen el fons i que reflecteixen sobretot l’activitat comercial de la casa des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Aquesta documentació dona testimoni de la gran diversitat d’activitats empresarials que va portar a terme la família durant tot aquest període, caracteritzades per l’emprenedoria i la capacitat d’adaptació a la situació i als temps. Així, constitueix el fons empresarial més gran i complet que es pot trobar a l’Arxiu Nacional i és testimoni de l’activitat econòmica de l’època, a banda de documentar la importància del comerç per a l’Andorra del moment.

La documentació que forma part del fons està inventariada i digitalitzada i és accessible en línia a través de la plataforma Arxiu en línia. La publicació d’aquesta monografia constitueix una forma més d’aproximar la ciutadania al contingut d’aquest fons documental i serà la base per a d’altres iniciatives futures de difusió, com la realització d’una exposició.

