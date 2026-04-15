El Govern condecorarà amb l’Orde de Carlemany els músics Gerard i Lluís Claret i, a títol pòstum, el pintor Francesc Galobardes

El Govern atorgarà la condecoració de l’Orde de Carlemany als músics Gerard i Lluís Claret Serra i, a títol pòstum, al pintor Francesc Galobardes Carbonell. Així ho ha acordat el Consell de Ministres, que ha volgut reconèixer la tasca dels homenatjats i la seva aportació a la cultura nacional. S’atorga la distinció als germans Claret pels serveis destacats a la cultura andorrana i a la seva promoció arreu i en reconeixement d’una llarga trajectòria de projecció nacional i internacional en l’àmbit de les arts musicals, mentre que a Francesc Galobardes, que va morir el gener de 2024, als 93 anys, pels serveis destacats a la cultura andorrana i a la seva difusió a Andorra i a l’exterior i en reconeixement d’una llarga trajectòria de projecció nacional i internacional en l’àmbit de les arts pictòriques.
La condecoració és una distinció honorífica que té com a objecte premiar els mèrits distingits, en vida o a títol pòstum, realitzats per persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, en el seu àmbit d’activitat o que realitzin o hagin realitzat serveis rellevants a l’Estat andorrà.