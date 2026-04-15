Lucia Dias i Oriol Martí guanyen el dinovè Dictat nacional

Prop de 200 alumnes han participat aquest dimecres en la fase final de la dinovena edició del Dictat nacional, que s’ha celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Aquesta iniciativa, organitzada pel Departament de Política Lingüística, té com a objectiu incentivar la lectura i millorar l’escriptura en català entre l’alumnat de tercer i quart de segona ensenyança de tots els sistemes educatius del Principat.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha agraït l’esforç de superació en el rendiment escolar dels alumnes finalistes i els ha animat “a continuar llegint per a millorar encara més la correcció ortogràfica i aprofundir en el coneixement de la nostra llengua”, durant l’acte de lliurament de premis, que també ha comptat amb la participació de la cònsol major d’Andorra la Vella, Olalla Losada, i la directora general de Ràdio i Televisió d’Andorra, Imma Jiménez.
El primer premi, pel que fa a l’alumnat de tercer, ha estat per a Lucia Dias Romano, del Liceu Comte de Foix. Santino Rasmussen, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, ha quedat en segon lloc, i Adrià Chamayou, del Liceu Comte de Foix, ha guanyat el tercer premi.
Pel que fa als alumnes de quart, el guanyador ha estat Oriol Martí, del Col·legi Sagrada Família. El segon premi l’ha obtingut Edith da Silva, del Col·legi Mare Janer, mentre que Martina Galera, del Liceu Comte de Foix, ha quedat en tercera posició.
S’han repartit xecs per un valor total de 2.400 euros, 200 més que les edicions anteriors, amb la voluntat de reconèixer l’esforç de l’alumnat, que durant el curs es prepara per a participar en aquest esdeveniment. Els guanyadors del primer premi han rebut un xec de 600 euros; els segons, un de 400 euros, i els tercers, un de 200 euros. Cal recordar que en la primera fase del concurs, celebrada el mes de febrer passat, hi van participar 1.700 alumnes.
L’actor, Xavier Pérez, ha estat l’encarregat de llegir els textos triats pel Servei de Política Lingüística. En acabar, s’ha obsequiat tots els finalistes amb la novel·la Tolls, de Nil Forcada, premi Fiter i Rossell 2024, de la qual s’havien extret els fragments del dictat. L’autor ha signat els llibres i també ha dedicat als assistents unes paraules sobre la importància de la lectura.