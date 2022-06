Es modifica el Reglament de funcionament de les borses de treball per ajustar els sistemes d’avaluació

El Govern ha aprovat aquesta setmana, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la modificació del Reglament de funcionament i de gestió de les borses de treball del Cos d’Educació per formalitzar-ne l’existència, el funcionament i la gestió. El Reglament va aprovar-se l’any passat i regula els requisits que han de complir els candidats que vulguin aspirar a ser treballadors públics interins en les diverses borses de treball del personal del Cos d’Educació així com el procediment d’ingrés a les mateixes borses.

També es defineixen les convocatòries d’accés a les borses de treball i es detalla el sistema d’avaluació que s’aplica al treballador públic interí. Es tracta d’un funcionament basat en un procés de selecció objectiu i adequat als requeriments dels llocs de treball proposats, centrat en uns procediments que garanteixen el respecte dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, transparència i concurrència, i que busca poder incorporar al Cos d’Educació els candidats més ben preparats per tal d’oferir un servei educatiu de qualitat.

Ara, i després d’un any d’aplicació, es proposen algunes modificacions per millorar-ne el funcionament. Concretament, s’incorporen reajustaments en el sistema d’avaluació, revisant la qualificació necessària per optar a una exempció temporal de ser avaluat i ampliant el temps de vigència d’aquesta qualificació.

Així mateix, també es proposa una revisió de la ponderació de mèrits per a l’obtenció de la nota final d’avaluació en cas que no hi hagi funcions associades al lloc de treball. Finalment, es delimita la nota final d’avaluació del personal col·laborador educatiu a la informació obtinguda en el context directe d’aquest lloc de treball.