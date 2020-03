El grup de Junts X Catalunya al Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha descartat aquest dissabte l’aplicació d’un ERO temporal als menjadors escolars de la comarca, gestionats per l’empresa pública IAUSA. En un comunicat, el partit remarca que “aquesta mesura no s’ha presentat ni aplicat en cap cas” i que “tots els treballadors segueixen contractats”.

En aquest sentit, a través de les xarxes socials, Junts ha indicat que a causa de la situació econòmica, “la regulació d’ocupació es va valorar, però en cap cas es va prendre cap decisió”.

L’ERTO plantejat ha estat qüestionat per ERC, soci de govern de Junts a l’ens comarcal, i la CUP, que han demanat la dimissió del president Miquel Sala per haver comunicat els acomiadaments al personal laboral via telemàtica i sense cap consulta prèvia. El grup de Compromís també ha exigit la retirada “immediata” de la regulació d’ocupació.

Àpats garantits

En un altre ordre de coses, el CCAU ha garantit que des del Consorci per a l’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell es facilitarà gratuïtament a tots els infants amb beques de menjador que ho necessitin l’àpat del dinar durant el període d’escoles tancades fixat per les mesures de contenció del coronavirus. Dilluns també s’activarà el telèfon de contacte d’una xarxa de suport per a la gent vulnerable al seu domicili, que comptarà amb la col·laboració de l’administració i el voluntariat.