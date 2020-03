Andorra Telecom ha obert tots els canals de la televisió sense cost addicional.

Segons explica la companyia en un sms que ha enviat als usuaris, només cal reiniciar el descodificador desendollant-lo del corrent per gaudir de la mesura.

Del missatge enviat per Andorra Telecom es desprèn que la mesura respon a la campanya #quedatacasa, que vol conscienciar la ciutadania de la importància de reduir el contacte social i de quedar-se, en la mesura del possible, a casa. Per fer-ho més agradable, la telefònica afirma que “t’ajudem a fer més gran casa teva” obrint els canals de televisió.