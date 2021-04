Es crea l’oficina de reactivació socioeconòmica de l’Alt Urgell

El Pla de Reactivació Socioeconòmica de l’Alt Urgell (PRAU) treballa tres eixos estratègics, un dels quals és el suport a la reactivació empresarial i de l’ocupació. L’objectiu d’aquesta oficina de reactivació, és recuperar i donar més solidesa al teixit empresarial de l’Alt Urgell a partir d’accions d’acompanyament i atenció personalitzada.

Per fer-ho, s’ha posat en funcionament un punt al CETAP (Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu) d’atenció directa per a empreses i professionals en el qual puguin rebre informació i acompanyament per resoldre necessitats puntuals o estratègiques, en referència a subvencions, reorientació del negoci, emprenedoria, ocupació i formació, així com la disponibilitat de locals comercials, naus o espais industrials disponibles, extrets del cens que s’està realitzant.

Des d’aquest punt, també s’oferirà suport a les administracions locals perquè impulsin línies d’ajuts complementàries a les línies ja existents. Aquest eix també vol incidir en optimitzar els processos de millora de l’ocupabilitat, especialment en el cas de persones

joves, que segons les dades obtingudes a la diagnosi, és un dels col·lectius que està patint de forma més acusada els efectes del context de crisi.

Les empreses i treballadors autònoms que necessitin ajuda en alguns dels camps esmentats, només han de respondre un breu formulari per tal de que es pugui fer el millor assessorament possible. Si hi hagués alguna dificultat per omplir el formulari es pot contactar a través del correu electrònic de reactivacio@alturgell.cat o bé trucant al (+34) 973 355 798.

Aquest Pla es realitza gràcies a la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, que va sol·licitar el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i està finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE. Té una durada prevista d’un any.

Per altra banda, entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha estructurat un servei de Suport a la digitalització ja que s’han detectat dificultats per la ciutadania a l’hora de realitzar tràmits online, ja sigui pel baix coneixement en

tecnologies de la informació i la comunicació o bé per manca de maquinari i/o connexió. Aquest servei es durà a terme amb cita prèvia a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, al Punt Òmnia i al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, on s’hi inclou també el punt

de suport a la reactivació empresarial.