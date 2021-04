El PS considera necessari revisar la Constitució en matèria d’habitatge

El grup parlamentari socialdemòcrata accepta i respecta la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre els articles recorreguts pels set consellers generals sobre la Llei 15/2020, del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, però considera que, si les mesures de Govern són constitucionals tal i com ha establert el TC, cal treballar en una revisió de la Constitució també en matèria d’habitatge. L’objectiu és assolir que la definició d’aquest dret sigui el més nítida possible, establint clarament el contingut jurídic del dret a l’habitatge digne i assequible, ja que des del grup socialdemòcrata es considera com a un dret essencial i que en ple segle XXI, i després de 28 anys de Constitució, requereix d’un desenvolupament més ampli i reforçat.

Pel que fa a la sentència del Tribunal Constitucional sobre el recurs signat conjuntament amb Terceravia + Unió Laurediana + Independents en referència a la Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de maig de 1989, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública, els socialdemòcrates accepten i respecten la sentència. Tot i així, lamenten que no s’hagi entrat en el fons del recurs i que, per tant, en el dia d’avui no es tingui jurisprudència sobre un objecte encara no legislat fins a l’esclat de la pandèmia.