Es convoca la prova d’idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la convocatòria de la prova d’idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi. Les persones interessades poden inscriure’s al Servei de Tràmits, a l’Edifici Administratiu del Govern, fins al 16 de desembre del 2021, en horari d’atenció al públic, i han de satisfer la quantitat de 49,31 euros.

Per inscriure-s’hi, els interessats han d’aportar un certificat d’aptitud de formació que acrediti que disposen del nivell A2 de l’examen oficial de llengua catalana establert pel Ministeri de Cultura i Esports. En el cas de no tenir-lo, i considerant la situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19, els candidats disposen d’un termini de sis mesos per obtenir-lo. En el cas de no tenir el permís de conduir de la categoria B2, els candidats disposen d’un termini de tres mesos per obtenir-lo.

Atesa la necessitat de reduir al mínim les interaccions físiques entre les persones, està previst que les proves es duguin a terme entre el 20 i 23 de desembre d’enguany, de les 9.30 a les 17 hores. La durada de la prova és de dues hores. La data i l’horari de l’examen es comunicaran a cada candidat el 17 de desembre, una vegada es conegui el nombre total de candidats.

La prova es basa en el Reglament del taxi, del 12 de febrer del 2014, i el coneixement de les matèries següents: