Adjudicat el concurs públic per a l’elaboració del portal web del Relat nacional d’Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació del concurs públic per a l’elaboració del portal dedicat al Relat nacional d’Andorra. L’empresa adjudicatària ha estat Crea Visió per un import d’11.704 euros per a l’elaboració de la web.

El projecte neix el 2019 quan es van iniciar els treballs d’elaboració del Relat nacional, amb la voluntat que esdevingués una eina per explicar la història del país, del seu territori i de la seva societat, i per entendre la relació històrica amb les comunitats veïnes, oferint recursos històrics per a la ciutadania.

Una de les primeres passes d’aquest projecte és l’impuls del portal digital que s’ha plantejat com una plataforma web en la qual es pugui incorporar continguts històrics de forma fàcil. A més, també té la voluntat d’integrar els diversos canals de comunicació en línia: llocs web, comunitats digitals, etc. El projecte, també preveu nodrir, en un futur, el discurs per al Museu Nacional.