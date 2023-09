Es construirà una residència per a la gent gran a Encamp

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, en la seva intervenció al Consell General (Parlament)

A inici del 2024 s’ha previst que comencin les obres d’una residència de gent gran que s’ubicarà al centre d’Encamp, a la zona del Prat Gran. Es tracta d’una iniciativa privada en col·laboració amb el ministeri. La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, assegura que “donarà cobertura a 130 places. Segons un acord que es va fer amb Govern, entre un 40 i un 50% haurien de ser places concertades.

Un nou projecte que ha de rebaixar la llista d’espera actual de 50 persones, 18 de les quals no tenen plaça. La resta té plaça privada i n’espera una de concertada. Les persones que no tenen plaça són ateses per treballadores socials, que en funció de cada cas activen recursos com el servei d’Atenció Domiciliària o els centres de dia, que ara tenen una llista de 9 persones. Un total que s’espera reduir amb l’obertura del nou centre de dia d’Escaldes-Engordany.

Una auditoria feta entre el 2017 i 2021 i presentada al Consell General avisa el ministeri que falten mecanismes d’anàlisi de les necessitats del col·lectiu i la qualitat de l’atenció. Com a resposta, s’ha anunciat que la història social compartida és en la darrera fase d’implementació i ja es disposa d’una base de dades de totes les persones més grans de 70 anys. Des dels grups parlamentaris socialdemòcrata i Concòrdia reivindiquen més informació i previsió.

Des de Concòrdia també han demanat si es preveu un pla nacional sobre les persones amb discapacitat i, de moment, Afers Socials ho descarta, però sí que ha afirmat que la nova llei d’accessibilitat s’espera entrar al Consell General a inici d’any. I de cara al 2024, es preveu impulsar una llei específica per a les persones amb discapacitat.