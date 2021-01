“Encamp vol ser una parròquia residencial de qualitat amb un entorn cuidat i bons serveis públics”

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, fa un repàs al que ha donat de si el 2020 i destaca el parc escollit en un procés de participació ciutadana i el concurs d’idees a Engolasters com alguns dels principals projectes que es tiraran endavant aquest 2021.

Com es valora aquest primer any de mandat?

El 2020 ha estat marcat intensament per la pandèmia. Valoro molt positivament la resposta de tota la ciutadania i treballadors comunals davant la situació que ens ha tocat viure. I vull enviar un missatge d’ànim i escalf a totes les persones que han patit la pèrdua d’un ésser estimat o què hagin estat o estiguin malaltes.

Què és el més destacat? a part de la Covid-19?

La gestió de la crisi sanitària ha pres el protagonisme en tots els àmbits, però tot i les dificultats s’ha aconseguit aprovar els canvis necessaris per incentivar la construcció d’habitatges de lloguer, realitzar el procés de participació ciutadana per al nou parc d’Encamp, recentment s’ha posat en funcionament el nou ascensor que connectarà l’avinguda d’Encamp amb la plaça coprínceps al Pas de la Casa millorant-ne l’accessibilitat, 700.000 euros en millores en instal·lacions esportives, l’organització d’una cinquantena d’estades professionals i esdeveniments esportius, com a millor Vila Europea de l’Esport, ajudes del 30% de l’impost i taxa de radicació,… Són alguns exemples de les mesures de dinamització econòmica i social que s’han pres amb el principal objectiu de salvaguardar llocs de treball.

Sempre es poden millorar les coses. Què millorareu de cara aquest segon any? Què no heu fet prou bé aquest 2020?

L’embelliment i millores de la via pública és una línia d’actuació prioritària prevista per aquest 2021 com, per exemple, l’arranjament de les voravies, que començarem pels carrers del Solà i del Pedral, i anualment es programaran els arranjaments necessaris. La remodelació del carrer Sant Jordi al Pas de la Casa, n’és un altre exemple. Encamp vol ser una parròquia residencial de qualitat amb un entorn cuidat i bons serveis públics. També hem fet un pas endavant amb la treta de neu i la neteja de la via pública, per exemple, però volem fer un salt endavant: Tolerància zero amb les actituds incíviques d’alguns propietaris de gossos, som la parròquia amb més pipicans de tot Andorra i volem que els carrers estiguin impecables.

A quins projectes de l’anterior mandat heu donat continuïtat? Per què?

Les obres de construcció de la nova escola bressol del Pas de la Casa segueixen a bon ritme. També projectes en l’àmbit cultural, per exemple, la temporada de teatre infantil continua, i enguany, s’ampliarà l’oferta en quantitat i qualitat per ser un referent en activitats per a públic familiar i participarem amb la temporada cultural de l’ambaixada de França. El Pla Director de reactivació econòmica, no només segueix sinó que enguany s’ha adequat a la crisi sanitària i s’ha complementat amb un pla de xoc per la pandèmia amb ajudes i accions de promoció del sector comercial i hoteler.

Quins són els deures pendents per aquest 2021?

Més que deures pendents, el 2021 serà l’any de superar les adversitats que la crisi sanitària pugui plantejar, sense perdre l’horitzó dels compromisos que vàrem adquirir amb els nostres veïns i veïnes. Per tant, des del Comú estarem al costat dels ciutadans amb ajudes i accions de dinamització per assolir els reptes futurs.

Quin serà el projecte estrella del Comú?

Serà l’any de veure l’inici de les obres del nou parc, un dels principals projectes d’aquest mandat, el parc que els encampadans han escollit, i que suposarà un impacte molt positiu en la remodelació urbana, un pulmó verd i un gran espai de trobada intergeneracional. Però també serà l’any del concurs d’idees a Engolasters, de la remodelació d’una part del Complex Esportiu o de les millores sobre la distribució logística eficient al Pas de la Casa, entre molts altres.