Encamp reparteix entre els veïns els geranis retirats de les jardineres de la via pública

El Comú d’Encamp repartirà entre els veïns i de manera gratuïta, els geranis que s’han retirat durant aquesta darrera setmana en previsió al canvi d’ornamentacions per l’arribada del fred de l’hivern, una iniciativa que s’emmarca en les accions per promoure la reutilització i la sostenibilitat mediambiental.

Donat que el servei de Parcs i Jardins no pot conservar aquest material durant l’hivern, el Comú dona la possibilitat als veïns d’Encamp que vulguin recollir els geranis que es retiren a que se’ls enduguin a casa seva, per evitar que al ser retirats es converteixin en residu orgànic, aplicant així accions de millora de la gestió sostenible de les zones verdes de la parròquia.

Els veïns interessats poden recollir els geranis retirats aquest dilluns 25 d’octubre de 10 h a 13 h i de 15 h a 17 h a les instal·lacions comunals del Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura de La Devesa ubicades a l’avinguda de François Mitterrand, 25. És necessari que els interessats portin un suport, tipus caixa o sac, per endur-se la planta.

El Comú d’Encamp realitza diferents iniciatives de participació ciutadana en l’àmbit de l’embelliment floral de la parròquia. Així, per exemple, el passat mes d’abril es va fer la campanya de repartiment gratuït de compost orgànic, en la que es varen repartir 1,5 tones per a jardineria i recentment s’ha fet entrega dels premis de la XV edició del concurs d’embelliment floral de la parròquia en la que hi ha participat 43 ornamentacions entre establiments comercials i hotelers i privats. Encamp va ser la primera parròquia a formar part del moviment Viles Florides del Principat i compta amb el guardó de 4 flors d’honor, el màxim atorgat fins al moment.