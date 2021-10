Nous ajuts per impulsar i fomentar els productes agraris i alimentaris ecològics

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Reglament relatiu a la concessió d’ajuts per al forment de la producció ecològica de productes agraris i alimentaris. La nova línia de subvenció oberta per l’Executiu segueix els criteris i l’estratègia implementada per acompanyar el sector agrari en el procés de conversió a la producció ecològica de proximitat i qualitat.

El nou paquet d’ajuts desplega la Llei de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris i també acompanya el reglament de la certificació ecològica que el Govern va aprova el setembre de l’any passat. La voluntat és donar “ajuts directes i indirectes perquè el cost inicial no sigui una barrera per als petits productors”, tal com ha destacat el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Les subvencions estan destinades a compensar l’esforç i el cost addicional associats a la producció ecològica i es poden beneficar els titulars de les explotacions agràries i de les empreses que produeixen, transformen i comercialitzen aquests productes.

El reglament recull dues línies d’ajuts: directes i indirectes. Pel que fa a la primera tipologia està dissenyat exclusivament al sector agrari i ramader pel conreu de cultius i el desenvolupament d’activitats ramaderes que tinguin com a finalitat la producció de productes agraris i alimentaris ecològics, el qual s’atorga anyalment en funció de la superfície agrària cultivada que es declara com a dedicada a aquest tipus de producció. Així, l’ajuda serà de 3.000 euros/hectàrea/any per a la conversió ecològica i de 2.000 euros/hectàrea/any per al manteniment de la producció ecològica.

Pel que fa als ajuts indirectes, aquests corresponen al finançament de la delegació de les prestacions de serveis d’inspecció, control i certificació a la conversió a la producció ecològica i al manteniment de la producció ecològica.

La producció agrària ecològica té com a finalitat principal generar una oferta variada d’aliments i altres productes agraris de qualitat que puguin donar resposta a la demanda dels consumidors per poder adquirir productes obtinguts a través de l’aplicació de pràctiques agràries que respecten els sistemes i cicles naturals, preservant la qualitat del sòl, de l’aigua, de les plantes i dels animals i l’equilibri existent entre ells a l’efecte de contribuir a mantenir la biodiversitat, i assegurant al mateix temps un ús i consum responsable dels recursos naturals i de l’energia, així com el respecte del benestar dels animals.