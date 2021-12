Encamp posarà en servei un nou transport a la demanda

El Comú d’Encamp ha tret a concurs la posada en servei d’un nou transport públic a la demanda, de manera que les persones que viuen a les zones menys cèntriques de la vila puguin desplaçar-se utilitzant un transport més sostenible i evitar l’ús del vehicle privat. El transport a la demanda és una modalitat de transport que ja existeix al país i que està donant bons resultats per la seva flexibilitat, proximitat i perquè s’adapta a les necessitats dels usuaris.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “sumem una nova iniciativa de sostenibilitat, en aquest cas en l’àmbit de la mobilitat” i a més a més “donem resposta a les necessitats de mobilitat de persones grans o joves que no tenen la possibilitat d’utilitzar el vehicle privat“.

La cònsol major ha recordat que en el passat Consell d’Infants “ens vàrem comprometre a estudiar la proposta per incorporar un nou transport públic a la parròquia i per això és treu a concurs aquesta prova pilot per al 2022″ i ha afegit que “esperem que moltes persones l’utilitzin i pugui consolidar-se”.

El servei funcionarà en una franja horària de vuit hores al dia, a demanda dels usuaris, amb horaris adaptats segons els dies laborables (de 7.30 h a 9.30h , de les 13 h a les 15 h i de les 17 h a les 21h ) i els caps de setmana i festius (de 10 h a 13 h i de 16 h a 21 h).

La iniciativa comunal preveu que es pugui posar en funcionament a principis del 2022, i que cobreixi tota la vila d’Encamp. El plec preveu cinc zones operatives: centre, Vila, Valira Nova i la Bartra, els Cortals fins a les Pardines i les Bons.

Els usuaris podran comprar el bitllet directament al bus, o bé utilitzar la plataforma Mou_T_B, creada per FEDA Solucions. El preu el fixarà el comú i hi haurà la possibilitat de realitzar abonaments.

La previsió és que el vehicle tingui una capacitat d’entre 7 i 14 places.