El Pare Noel recorrerà divendres 24 a la tarda els carrers d’Andorra la Vella i Santa Coloma

El Pare Noel visitarà aquest divendres a la tarda, la vigília de Nadal, els carrers d’Andorra la Vella i Santa Coloma per saludar els infants. Santa Claus farà una cercavila que començarà a les 17.30 hores des de la plaça Guillemó i recorrerà els diferents barris i carrers de la parròquia perquè els infants el puguin saludar prop de casa. Consulteu aquí el recorregut que farà el Pare Noel

Des de la plaça Guillemó es dirigirà cap a Ciutat de Valls, les avingudes Santa Coloma i d’Enclar, la zona del Cedre i la Margineda, i que de pujada passi per l’avinguda de Salou i recorri la zona de la Baixada del Molí, Prat de la Creu, Prada Ramon, un tram de l’avinguda Meritxell i torni de nou a cap al Centre Cultural La Llacuna. Es preveu que la visita del Pare Noel duri prop d’una hora i mitja.

Aquest any, davant la situació sanitària, no es podrà dur a terme la tradicional rebuda que el Pare Noel fa als infants a la plaça del Poble.

Aquesta és una de les activitats més destacades d’aquests dies en el marc del Poblet de Nadal, que encara la recta final amb els darrers dies d’obertura del Mercat de la Plaça del Poble (està obert cada dia fins el dissabte 26 de desembre, tret del dia de Nadal) i les activitats del Neret after shopping i el talleret dels Menairons.

També, demà a la tarda, l’avinguda Meritxell rep el darrer espectacle itinerant del programa de Nadal. Es tracta de World of wonder, de la Cia. Teatre per Caso, que recorrerà l’eix comercial des del carrer de la Unió fins a la plaça Príncep Benlloch a partir de les 18.30 hores.

A més, fins el divendres 24 de desembre els infants poden fer cagar el Tió de Nadal gegant de la plaça del Poble. Avui, dimecres, i demà, dijous, l’activitat es du a terme a la tarda (de 17.30 a 19.30 hores), mentre que divendres serà de les 12 a les 14 hores.

Fins el 9 de gener

Malgrat que el dia 26 es doni per finalitzat el Mercat de Nadal de la plaça del Poble, fins el 9 de gener segueixen els elements identitaris que caracteritzen el Poblet, com les escenografies nadalenques arreu de la parròquia; l’Oficina de Correus Màgica (fins el dia 5); i les activitats gratuïtes del Parc de Nadal, a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, amb una pista de patinatge i un tobogan de gel sintètic de 30 metres de llargada.