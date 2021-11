Encamp posa a la venda les entrades pel musical infantil ‘Aladdín’

El comú d’Encamp ha posat a la venda aquest matí les entrades del musical ‘Aladdín’. Es tracta de la quarta i última obra de la temporada d’espectacles musicals infantils que ha organitzat enguany el comú encampadà amb la voluntat d’apostar per la qualitat i la inclusió.

L’espectacle, de la Companyía Onbeat, tindrà lloc el dissabte 20 de novembre a la Sala de Festes del Complex d’Encamp i hi haurà dos passis: a les 11:00 h i a les 16:30 h.

L’obra es focalitza a Ágrabah, una terra on tot és possible. La història es basa en l’amor d’una princesa i d’un humil jove que viu pels carrers de la ciutat. Aquesta situació trenca per complet les normes imposades pel sultà i mostra la lluita per superar les barreres socials.

Entre els personatges principals es troben Jasmine, la princesa que escull l’amor per sobre de les antigues normes, Aladdín, el jove humil que aconsegueix el seu objectiu d’obtenir l’amor veritable i el Geni, que acompanya als dos protagonistes en les seves aventures.

El musical s’acompanya de temes musicals de Broadway mai cantats a Andorra i de les cançons mundialment conegudes com ‘El Geni tan Genial’ o ‘Un Món Ideal’. Tot plegat traslladarà als assistents a la màgia d’una història amb una excel·lent posada en escena, increïbles veus en directe, atractives coreografies plenes de vida i un vestuari propi dels palaus d’Orient.

Les entrades es poden adquirir a comuencamp.ad i el preu és 5 euros per als adults i gratuït per als infants. Per a més informació es pot enviar un correu a cultura@encamp.ad