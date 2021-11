Els locals d’oci nocturn volen la reobertura definitiva com més aviat millor

Els locals d’oci nocturn volen la reobertura al més aviat possible després d’un mes d’octubre en què s’han estat fent proves. En aquest sentit, lamenten la incertesa en què es mouen i volen una situació estable i definitiva. Són l’únic sector que encara té fortes restriccions i no acaben de veure clar que calgui el passaport sanitari per entrar als locals.

Incertesa entre els propietaris de locals d’oci nocturn, que veuen com han tingut bones afluències de públic aquests dies que han pogut obrir, però que encara no saben quan podran tornar a funcionar de forma consolidada.

Això passa després que s’hagin fet proves pilot al juliol i a l’octubre que han donat bons resultats, ja que no hi ha hagut cap positiu per la Covid-19 en aquests establiments.

Segons l’empresari Albert Barilaro, “ens trobem una mica atrapats perquè hem d’anar dia a dia i és bastant difícil, perquè hem de fer previsions, compres, organitzar personal i festes, moltes coses que no es poden fer d’un dia per l’altre”. És per això que Barilaro ha ressaltat que li agradaria que es tingués més en compte el sector i que les decisions i els protocols s’avisessin amb més antelació.

Entre altres coses, no volen que els horaris de tancament siguin els mateixos que els de bars i restaurants.

Barilaro ha explicat que la gent sol sortir a sopar a fora i acaben del restaurant cap a la una de la matinada, pensant que “per una hora no val la pena anar a la discoteca”. Per aquest motiu, l’empresari considera que cada perfil d’establiment hauria de tenir el seu horari per tal de no trepitjar-se i tenir més marge de benefici del qual hi ha actualment.

També demanen que es tinguin més en compte les experiències que hi ha a les veïnes Catalunya i França.