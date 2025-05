Encamp adjudica els pisos del Pas de la Casa per 10 anys per a fomentar l’habitatge assequible

La sessió del Consell de Comú d’aquest dijous (Comú d’Encamp)

Encamp ha adjudicat els habitatges del Pas de la Casa per als propers 10 anys amb l’objectiu de seguir donant cobertura a la necessitat específica d’habitatge al Pas de la Casa. Fins ara aquests habitatges s’utilitzaven només durant la temporada d’hivern i amb aquest nou concurs els pisos podran estar disponibles durant tot l’any, tant per a treballadors de temporada d’hivern, d’estiu o treballadors fixos. El concurs ha inclòs també la posada en servei de tres locals ubicats en la mateixa finca. Les empreses adjudicatàries han estat Saetde i Ruvefe,SL.

El Comú d’Encamp va posar com a preu màxim de lloguer que les empreses podien fixar, els preus estipulats per part del Govern per als pisos del parc públic d’habitatge. D’aquesta manera es marca un sostre de lloguer assequible per a donar solució a la problemàtica d’habitatge. La cònsol major, Laura Mas, ha destacat el fet que “és una fórmula que pot ajudar a posar pisos a preu assequible al mercat”.

El Comú rebrà per aquesta concessió un import anual de 108.540 euros.

El conveni signat amb Govern seguirà vigent pel pis que sí va entrar a formar part del parc d’habitatge públic.





Més de 500.000 euros invertits en millorar els ponts de la parròquia

El Consell de Comú ha adjudicat també la millora del pont de l’avinguda Príncep Benlloch per un import de 212.412,66 euros a l’empresa Construccions Purroy .

Aquesta inversió es suma a les ja efectuades en els darrers dos anys, des de que es va començar a desenvolupar el pla de manteniment i rehabilitació dels ponts de la parròquia. El 2023 es van remodelar els ponts de Sant Miquel, per un import de 108.653€, i el de Riberaigües, per un import de 196.072,92€.

L’any 2024 es va invertir en el pont de la Molina un import de 118.934,27€, a la passarel·la de la Mola, 119.894,34€ i al viaducte d’Hort de Godí, 130.973,46€.

Després de la inversió que es realitzarà aquest any al pont de l’avinguda de Príncep Benlloch, que durarà unes 8 setmanes, els propers dos anys els esforços se centraran en el pont de les Escoles, el pont de 14 de març, el pont del Riu Aixec, a l’Avinguda Rouillac i al carrer Bellavista i, finalment, el pont del Riu de les Pardines.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que amb la construcció del nou parc de l’Ossa com a inici, s’ha anat remodelant tota l’anella que el rodeja amb el pont de la Molina, la passarel·la de la Mola i ara el pont de Príncep Benlloch i que la continuïtat serà l’avinguda de Joan Martí: “hi ha una planificació de les inversions que cal anar fent, per trams per a afectar el mínim possible, per a tenir al final una remodelació integral de tota la zona central de la parròquia”.





Obert el termini per a presentar-se al concurs d’idees per a crear un símbol identitari dels cims, estanys i portelles d’Encamp a proposta del consell de Joves i Turisme

La consellera de Turisme i Comunicació, Verònica Solsona ha explicat que dimecres de la setmana vinent s’obrirà el termini del nou concurs d’idees per a crear un símbol identitari dels cims, estanys i portelles d’Encamp.

Aquest projecte conjuga art, identitat i participació ciutadana i neix d’un doble impuls: d’una banda, és una iniciativa prevista pel Departament de Turisme dins del full de ruta per a potenciar els valors naturals de la parròquia, i de l’altra, per ser la proposta guanyadora del Consell dels Joves d’Encamp, que han expressat la voluntat de participar en la definició dels elements simbòlics i representatius del territori.

El concurs busca una proposta artística que, partint de la icònica ossa encampadana del Ball de l’Ossa patrimoni de la Unesco pugui convertir-se en una gran escultura “mare” a la zona de Solanelles, i alhora inspirar una sèrie de versions més petites, que serviran per a senyalitzar altres espais naturals emblemàtics de la parròquia: cims, estanys, colls, portelles,…

La consellera ha explicat que “aquest símbol no serà només un element decoratiu, volem que sigui un símbol reconeixible, fotografiable i transmissor d’identitat i, per això, obrim aquest concurs fins al 12 de setembre, que serà la data límit per a presentar les propostes”. Els premis del concurs s’estableixen de manera que el primer premi tindrà una dotació de 6.000 €, el segon premi de 4.000 € i el tercer premi de 2.000 €.

Per tal de desenvolupar el projecte, hi haurà una dotació de 38.000 euros. La consellera ha explicat també que serà una jurat conformat per membres del Comú, tècnics especialitzats així com dos membres del Consell dels Joves que en formarà part per a escollir les tres idees finalistes.

Solsona ha explicat que l’esperit de la proposta és “que l’art connecti amb la natura, amb la història i amb les persones. I ho fem donant veu als joves, als artistes, i als amants del territori” i és per això que ha llançat una invitació a participar d’aquesta proposta creativa: “a imaginar i a construir plegats aquest símbol que marcarà el futur dels nostres camins i punts emblemàtics de la parròquia”.

El Consell de Comú també ha aprovat una remodelació de l’organigrama del departament d’Infraestructures i Manteniment, l’adjudicació del concurs per al subministrament d’espectacles, activitats, escenaris, sonorització i il·luminació de la Festa del Poble i les festes majors, l’adjudicació de l’entorn de virtualització del Comú i el nou contracte del servei de neteja de les instal·lacions comunals.