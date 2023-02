Encamp acull el Carnaval interparroquial de la gent gran amb 400 persones

La gent gran gaudint del carnaval interparroquial (Comú d’Encamp)

Encamp ha acollit aquest dijous, a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural, el concurs de comparses del Carnaval interparroquial de la gent gran, on hi han assistit al voltant de 400 persones. Una nova edició, la primera després de la pandèmia, d’aquest esdeveniment on participa la gent gran de les diferents parròquies del Principat i que ja és una tradició ben arrelada a Andorra.

Per a la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha estat una satisfacció tornar a acollir aquest esdeveniment i després de donar la benvinguda ha explicat que “celebrem que, de nou, puguem obrir les festes del nostre estimat Carnaval, amb la interparroquial de la gent gran d’Andorra” i “els felicito per l’energia que transmeten i com han treballat per a preparar les comparses”.

La cònsol major, també ha felicitat a tot l’equip que ho fa possible, principalment els treballadors comunals de les diferents cases pairals i entitats de gent gran i ha assegurat que “estarem sempre a punt per a organitzar actes com aquests i per a donar resposta a les inquietuds i necessitats de la gent gran” i, ha conclòs, “seguiu tan actius i dinàmics que serem aquí per a muntar tot el que vosaltres vulgueu”.

L’acte s’ha iniciat amb un concurs de comparses en què cada grup d’entre 10 i 15 participants ha presentat un ball que ha estat avaluat per un jurat format per representants de les diferents parròquies.

El premi al millor vestuari ha estat per a la comparsa d’Encamp, el premi a la comparsa més original per a Escaldes-Engordany, la coreografia més divertida ha estat per a la comparsa de Sant Julià, la millor coreografia per a la Massana, i la millor comparsa per a Andorra La Vella. El premi ha estat una petita placa de reconeixement que s’entrega a la comparsa i un diploma per a tots els participants que han gaudit d’una xocolatada i una sessió de ball.