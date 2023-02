Desallotgen els veïns d’un edifici de l’avinguda Santa Coloma mentre es consolida l’estructura

L’edifici afectat i que ha provocat el desallotjament dels veïns (AndorraCapital)

El Comú d’Andorra la Vella ha decretat l’ordre de desallotjament preventiu d’una trentena de veïns que viuen en 13 pisos de l’edifici situat a l’avinguda Santa Coloma, 28, a partir d’aquest divendres a la tarda. La decisió l’ha pres el cònsol menor després de reunir-se amb els enginyers que fan el seguiment d’aquest edifici que presenta fissures des de fa uns mesos, i que han constatat la necessitat de fer-hi treballs de consolidació dels fonaments. Així ho ha explicat David Astrié, juntament amb un portaveu de l’equip d’enginyers i el propietari de l’edifici afectat.

Si bé les obres d’actuació sobre el pilar central de la façana no s’iniciaran fins dimarts, a partir de demà ja començaran els treballs preliminars. Els enginyers assenyalen que en cap cas hi ha perill d’esfondrament, però la decisió de desallotjar els veïns s’ha pres perquè els treballs podrien generar vibracions i, fins i tot, algun ensurt derivat de l’assentament del pilar afectat.

Un cop presa la decisió, s’ha comunicat als veïns que han de deixar les seves llars durant uns dies (la previsió és que siguin unes dues setmanes) a partir de demà a la tarda i el Comú posa a la seva disposició habitacions d’hotel de la parròquia, i es farà càrrec de les despeses de manutenció. Els veïns podran tornar puntualment a casa seva, acompanyats dels bombers, per a recuperar alguna pertinença.

Tal com marca el protocol, avui s’ha fet una reunió dirigida pel cònsol menor amb els equips de Bombers, Protecció Civil, la Policia, i els equips tècnics i enginyers per a coordinar el dispositiu. Un cop definit, la propietat i el Comú han comunicat a cadascun dels veïns la necessitat de ser reallotjats durant uns dies.

L’enginyer José Luis González, portaveu dels equips d’enginyeria, ha explicat que des de final de maig quan es van detectar els primers moviments se n’ha fet el seguiment, tant per part de la propietat com per part del Comú, i ha estat ara quan han vist que cal actuar-hi i així ho han comunicat al Comú, que, per prevenció, ha pres la decisió de desallotjar els veïns.

El propietari de l’edifici, Josep Palmitjavila, ha expressat la preocupació per la seguretat dels llogaters des que van començar els primers moviments fa uns mesos i ha volgut destacar la bona col·laboració dels veïns davant de les mesures adoptades. En aquest sentit, ha aplaudit la decisió presa pel Comú després d’escoltar l’opinió dels enginyers.

El taller mecànic situat als baixos de l’edifici haurà de tancar mentre durin els treballs.