El coaching en la psicologia

La paraula coaching en anglès significa entrenament i, per tant, ser un coach, és ser un entrenador. Però en el cas de la psicologia, quan algú s’autoanomena coach en emocions i no té darrera una carrera universitària en psicologia, filosofia, psiquiatria o antropologia és com si un recanvista d’oli o de rodes de cotxes, assegura que pot reparar el motor del vehicle.

És clar que toca certes parts del vehicle, però intentar reparar el motor, és una cosa totalment diferent. Doncs, amb el coaching succeeix alguna cosa similar, perquè s’ha de matisar que forma part de la psicologia, concretament de la positiva.

Aquesta branca s’enfoca a entendre per què la mateixa situació conflictiva pot enfonsar mentalment algú i no a altres i entre alguns motius ha descobert que en part, és per la resiliència. Doncs, la funció del coaching és millorar o potenciar la resiliència així com d’altres conceptes. És una teràpia de curta durada i enfocada a treure el millor de la persona, com per exemple, un jugador que falla amb els penals o un jugador de bàsquet que també falla amb els triples. És a dir, no entra en els traumes, sinó, més bé, en reconduir la situació, però, ho pot fer perquè el terapeuta és expert en la ment humana i coneix molt bé com funcionen les neurones i, per tant, també sap com modificar el comportament humà per a aconseguir millorar les connexions neuronals.

Així doncs, per a ser un bon coach, primer hem de tenir un dels estudis mencionats anteriorment, sinó, és com llegir un llibre sobre dret penal i voler anar a un judici a defensar algú. Tots sabem que és inviable, doncs, amb el coaching és exactament igual, però, actualment, s’ha posat de moda i malauradament, això té conseqüències nefastes per a les persones que busquen ajuda emocional. Una persona estudia un curs d’un cap de setmana, de tres mesos o poc més i ja es pensa que coneix com funciona la ment, quan és tant ambigú que els professionals l’hem d’estudiar durant anys per a aconseguir el títol universitari.

