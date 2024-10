Mestres i professors catòlics d’Andorra i Catalunya organitzen un pelegrinatge a Roma pel Jubileu

Cartell informant del viatge a Roma (Bisbat d’Urgell)

Els mestres i professors catòlics de Catalunya i Andorra han estat convocats a la celebració del Jubileu 2025 a Roma pels dies 1 i 2 de març. L’esdeveniment pren forma de pelegrinatge i compta, alhora, com una formació de quinze hores reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és una iniciativa del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), que aplega tots els delegats d’ensenyament dels bisbats amb seu a Catalunya, en col·laboració amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

El lema del pelegrinatge rep per títol “AprendrEnsenyar en l’Esperança” i respon a la fusió de dos conceptes. Per una part, “AprendrEnsenyar” és el títol de les Jornades de mestres i professors de Religió a Catalunya, que compten ja amb divuit edicions i han rebut el suport de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Per altra part, “en l’Esperança” respon al lema propi del Jubileu de 2025 “Pelegrins d’esperança”. Així doncs, reunir els educadors amb aquest lema és una invitació a viure l’afirmació del papa Francesc en el seu missatge de llançament del Pacte Educatiu Global, d’octubre de 2020, “Educar és un acte d’esperança”.

Al llarg dels dos dies de pelegrinatge es preveu la visita de diversos llocs emblemàtics del cristianisme – Basílica de Santa Maria la Major, Basílica de Sant Joan del Laterà, l’Escala Santa i la Basílica de Sant Pere – així com una audiència amb el papa Francesc o una conferència de Mons. José Tolentino Mendonça, Cardenal Prefecte del Dicasteri per la Cultura i l’Evangelització; aquestes dues darreres activitats pendents encara de confirmació.

El pelegrinatge a Roma i la Ciutat del Vaticà disposa ja amb un avió de 174 places per als docents catòlics; la reserva del lloc de pernoctació i esmorzar i, també, l’autobús d’enllaç entre Roma i l’aeroport. Entre els mesos d’octubre i novembre es pot fer ja la reserva de la meitat de l’import i, a partir del gener, es procedirà ja a la inscripció definitiva.