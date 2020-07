Els Verge viureu moments romàntics del 13 al 19 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Les coses no van tan ràpid com t’agradaria i això t’impacienta. Practicar esport t’ajudaria a relaxar-te. Si cerques feina, un contacte et pot oferir una oportunitat.





Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Presses i diverses gestions relacionades amb l’economia. Reclamen la teva companyia i tens l’oportunitat d’ajudar a qui ho necessita. Trobades familiars que et fan feliç.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Sents que les coses comencen a fluir per tu i que alguns dels teus desitjos es fan realitat. L’economia demana canvis en la manera de gestionar-la per evitar una recessió.



Cranc



al 21 de juliol

Recordar el passat t’ajuda a mirar el futur que vols, sobretot pel que fa a la professió. Si tens una relació, podeu parlar de formalitzar-la o fins i tot de casar-vos.



Lleó



al 21 d’agost

Una amistat en la distància et dona bons moments i teniu ganes de trobar-vos. El teu món interior demana que hi posis atenció per transcendir alguna experiència dolorosa.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Moments romàntics amb la parella. Si no tens una relació, es pot produir una gran connexió emocional amb algú. Cercaràs el temps necessari per gaudir dels teus talents.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si vols donar-te a conèixer professionalment, la inclinació del moment és a tenir més vida social i això pot ajudar-te. Potser hauràs de posar límit a algun tafaner.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si havies perdut l’esperança o la teva vitalitat habitual, pots sentir-te esperançat i optimista. Si tens nens, et tocarà fer de mestre i col·laborar en la seva formació.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Molta energia que pot donar-te nits en blanc. Potser hauràs de baixar revolucions. Et reafirmes de manera directa i defenses el que és teu, sobretot, al sector laboral.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si venies d’una etapa de certa confusió i dispersió, recuperes el teu tarannà controlat i estructures millor la teva vida. Necessitat d’independitzar-te dels teus orígens.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Habitualment t’enfoques en el futur, però ara podries sentir certa melangia i cercar a persones del passat. Necessitat de fer coses noves, com ara iniciar una formació.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Caldrà ser més prudent en el sector econòmic per no invertir en allò que no convé. Algun petit miracle pot donar-te una empenta quan menys ho esperis. No perdis la fe