Els Taure faran gestions per avançar en el terreny laboral del 8 al 14 de juny

Àries



del 21 de març al 20 d'abril

Has après que la contenció pot ser un bon aliat i segueixes meditatiu. Mart i Neptú a Casa XII, et fan atendre el món interior. Cerques solucions per afrontar l’economia.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Augment de la comunicació i contactes. Trobada amb germans. Et preocupa el futur laboral i fas gestions per avançar en aquest terreny. Et dones algun caprici gastronòmic.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

L’aspecte de Mart a Mercuri et pot fer sentir més motivat. T’interesses per treballar pel teu compte i fas algunes gestions. A la feina pot sorgir un enamorament sobtat.



Cranc



al 21 de juliol

Mercuri al teu signe inclina al moviment. Si les coses no es mouen, faràs que es moguin. El sector laboral comença a tenir activitat, tot i que potser no al ritme que vols.



Lleó



al 21 d’agost

Un assumpte sentimental pot fer que et sentis obligat a fer canvis per tal de millorar el teu món relacional. Sigues prudent en qüestions econòmiques per evitar robatoris.



Verge

del 24 d’agost

del 24 d'agost al 21 de setembre

Trobades amb amics que s’han fet esperar. Possibilitat de fer un petit viatge sorpresa. Un assumpte relacionat amb els fills segueix una mica estancat i demana paciència.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si estaves distanciat del pare, es pot donar un apropament. Una escapada a un lloc proper pot ajudar-te a l’equilibri intern i a veure amb més distància alguns problemes.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

L’atracció sexual amb una persona pot començar a derivar en quelcom més seriós. Desplaçaments relacionats amb els fills. Prens la iniciativa en un assumpte sentimental.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Segueix la tensió a la llar o bé comences a desbloquejar algun tema vinculat a l’habitatge. Una exparella que t’enyora, sembla que et vigila per la xarxa, per saber de tu.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Assumptes econòmics que et tenien lligat, inclina a que s’esvaeixin de mica en mica. Reps notícies d’una persona, possiblement del sexe masculí, de qui no en sabies res.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

L’aspecte de Mercuri amb Urà pot moure el sector laboral. Qüestions de salut que podien estar estancades s’activen. Estàs més actiu i amb ganes d’organitzar el dia a dia.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Assumptes domèstics que es repeteixen, ja sigui una avaria o algú que torna a la llar. Un amor del passat està pendent i vol comunicar-se amb tu. Retrobaments familiars.