Els somriures tornen a tenyir-se de color en caure les mascaretes

Ja fa uns dies que ens hem acomiadat de les mascaretes a l’exterior. Què significa això? En primer lloc i el més important de tot, que estem veient la llum al final del túnel d’aquesta crisi i el segon és que podrem tornar a somriure, i de pas, lluir labials. Per a celebrar la caiguda de les mascaretes al carrer (i amb distància!) et proposem aquest post: labials 2021. No tots els productes són d’enguany, però tots són ideals per aquest moment.

Un any complicat per al somriure

L’esclat de la pandèmia va canviar la nostra vida i la manera de relacionar-nos amb nosaltres i amb el món. Els somriures es van tapar amb mascaretes, primer higièniques i després de tots els colors i estampats, però continuaven amagant bona part de la nostra expressió. Alguns han après a somriure amb la mirada, encara que hi ha algunes que no ho hem aconseguit del tot i sabem que es perden emocions.

Però no només en la relació amb el món, sinó també la forma en la qual ens sentim còmodes. Deixant a un costat que han estat imprescindibles per reduir els contagis i que continuaran sent obligatòries en molts llocs interiors i no ventilats, ens creen molèsties físiques i interferències en la nostra imatge. És més, confesso que em vaig contagiar d’una certa apatia en el moment d’arreglar-me pensant que la mascareta no era un complement que m’agradés portar.

I si parlem de maquillatge, quines ganes de pintar-me els llavis, just abans d’adonar-me que havia de tapar-los amb la mascareta! Algunes vegades me’ls he pintat igual, encara que només fora per a veure’m o per a gaudir del moment previ a menjar. Que bonics quedaven els llavis més lliures, vestits amb els colors que millor ens senten!

En conseqüència, volem que et preparis amb cosmètics i tractaments especialment indicats per a dotar d’hidratació i de bellesa natural el teu somriure. I és que, com hauràs experimentat enguany, amb l’ús de la mascareta, els llavis pateixen de deshidratació i es veuen més vulnerables i amb certes esquerdes. Per això, és imprescindible que els cuidis bé perquè després llueixin bonics.

Per bellezactiva.com