TÍTOL: Armugán. El último acabador

GÈNERE: Drama

DURADA: 90 min.

CLASSIFICACIÓ: 12 anys

DIRECTOR: Jo Sol

INTÈRPRETS: Gonzalo Cunill, Diego Gurpegui, Núria Lloansi, Íñigo Martínez, Nuria Prims …

SINOPSI:

En una remota vall del Pirineu aragonès es canta la llegenda d’Armugán. Es diu que es dedica a un ofici misteriós i terrible del què ningú vol parlar: és un acabador, un home que ajuda a morir. Expliquen que es desplaça per les valls aferrat al cos de l’Anchel, el seu fidel servidor, i que tots dos comparteixen el secret d’una tasca tan antiga com la vida, tan terrible com la mateixa mort.