Els socialdemòcrates volen destinar els diners del multifuncional a un centre de salut mental

Els consellers generals socialdemòcrates, Pere Baró, Susanna Vella i Judith Salazar (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 21 esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2024, entre les quals destaca l’eliminació de la partida per al recinte multifuncional amb la finalitat de destinar-la a un centre d’atenció a diferents condicions cròniques de salut mental, que englobaria trastorns d’addicció i altres patologies relacionades, i al desplegament d’un model d’habitatge per a donar resposta a les necessitats d’allotjament d’aquestes persones.

El Projecte de llei presentat pel Govern inverteix 33.940.000 euros a la construcció del recinte multifuncional en partides plurianuals per al 2025, 2026 i 2027. En aquest sentit, els socialdemòcrates proposen suprimir-ho i atorgar 4.500.000 euros del pressupost 2024 a la creació del projecte “Centre terapèutic d’atenció de condicions cròniques de salut mental” i partides plurianuals de 6.720.000 euros per al 2025 i 2026 i incrementar la dotació pressupostària a 16 milions d’euros a l’”Edifici per patologies cròniques mentals”, un projecte present al text presentat per Govern.

“Considerem necessari augmentar el pressupost (l’actual és només de 2 milions d’euros en plurianuals) per a la construcció d’aquest centre i per a desplegar l’Acció 13 del PISMA sobre el model d’habitatge de salut mental amb l’objectiu de dissenyar un centre d’atenció a diferents condicions cròniques de salut mental que conjumini diverses modalitats residencials i de suport” detalla l’esmena.

Pel que fa a “Estudis i projectes d’inversió” del recinte multifuncional, el Govern proposa 30.000 euros i partides plurianuals de 600.000 euros per al 2025 i 2026 mentre que el Grup Parlamentari del PS vol suprimir-les i dedicar-les a projectes “més prioritaris” per a la societat: El centre terapèutic d’atenció a condicions cròniques de salut mental, un parc científic i tecnològic per a acollir i donar suport a empreses innovadores i estructures mixtes universitat-empresa i l’escola de noves oportunitats per a joves de 16 a 25 anys que han quedat sense formació ni feina. Cada un dels projectes tindria una dotació de 10.000 euros a “Estudis i projectes d’inversió” i partides plurianuals de 100.000 euros per al 2025 i 2026.

Una altra qüestió prioritària dels socialdemòcrates a modificar al Pressupost per al 2024 són les pensions. Judith Salazar, Susanna Vela i Pere Baró consideren que les retribucions que es perceben per viduïtat no poden estar subjectes a l’edat del cònjuge supervivent -com succeeix actualment-, sinó a la cotització de la persona difunta i recorden que eliminar aquesta discriminació és una de les recomanacions de la CEDAW fixades a l’estudi “Observacions finals sobre el quart informe periòdic d’Andorra”. Així mateix, destaquen que les pensions d’invalidesa han de tornar al seu càlcul original, establert a la llei 17/2008 de la seguretat social, basat en el salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos treballats abans del fet causant.

Des del PS també s’aposta per a “completar i millorar” la modificació de la Llei del Fons de reserva de jubilació que es planteja al Pressupost 2024 en el marc de la inversió en immobles per part d’aquest fons i recupera part de la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata el 17 de juliol de 2019 i que ha estat desestimada reiteradament pels grups de la majoria i el Govern.

Els socialdemòcrates proposen afegir un nou article al Pressupost per al 2024 on consti Propostes de Resolució que van presentar durant el debat monogràfic relatiu a l’habitatge i que van ser aprovades com la creació del Fons per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible per a garantir-ne l’accés i ampliar el parc públic i establir una nova convocatòria dels ajuts a l’habitatge de lloguer amb un increment del 40% al 50% de la renda mensual en el cas de joves, persones grans, famílies monoparentals i nombroses, persones amb discapacitat, dones en situació econòmica desavantatjós en llar desestructurada i dones víctimes de violència de gènere i del 35% al 40% a la resta de la població, a causa de “l’actual context d’emergència social produït per l’encariment de l’habitatge”.

Finalment, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata també aposta per a donar cobertura sanitària als treballadors per compte propi que no estaven obligats a afiliar-se a la CASS abans del 2008 i que havien d’adaptar-se a la cotització obligatòria abans del 2013; considerar les prestacions familiars com un dret contributiu i no una mesura d’assistència social tenint en compte la baixa natalitat i fecunditat al país; reduir a 25 anys de servei la jubilació voluntària per a cossos especials; finançar públicament els sindicats amb 75.000 euros a l’any -provinents de la dotació prevista al pressupost per a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis- perquè puguin ser un interlocutor representatiu i amb capacitat; que un terç dels recursos anuals recaptats pel Fons per a l’Impuls del turisme estiguin destinats al Fons Verd d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic; abaratir les tarifes d’Andorra Telecom per a famílies i petites empreses i la reducció de les despeses en serveis bancaris de gestió d’actius financers, consum de béns i serveis de les despeses de l’AREB i les de personal contractual de l’AFA.