Els riders elogien els circuits de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal abans de les primeres finals

Els corredors durant la roda de premsa (Pal Arinsal)

Pal Arinsal està a punt per a l’inici de la competició en la 10a edició que les WHOOP UCI MTB World Series visiten l’estació massanenca. Els circuits de cross-country i descens de Pal Arinsal han acollit aquest dijous els primers entrenaments oficials i divendres ja arribaran els primers plats forts de la Copa del Món amb les finals Elit i U23 del cross-country short track (a partir de les 9.45 h), on els millors riders del rànquing disputaran la cursa explosiva al circuit d’1 km per la zona de la Caubella. Aquest divendres mateix també hi haurà acció a la zona de Fontanals (a partir de les 10.30 h) amb les classificatòries del descens, que estrenen format a Andorra amb una Q1 i una Q2 en la qual els riders lluitaran per a guanyar-se un lloc per a les finals de dissabte. Enguany es manté l’espectacular circuit de 2,1 km i 458 metres de desnivell entre el pic del Cubil i l’arribada a Fontanals.

Després dels primers entrenaments a Andorra, els riders de descens Nina Hoffmann, Luca Shaw i Camille Balanche; i els de cross-country, Christopher Blevins i Victor Koretzky, han valorat positivament els respectius circuits, els quals també coneixen d’anys anteriors malgrat que hi ha petits canvis respecte edicions passades. “M’encanta aquest circuit, està en altitud, a 2.000 metres, i m’agrada quan hi ha aquestes condicions”, ha assegurat Koretzky en la roda de premsa prèvia a la cita. El francès va guanyar l’any passat el mallot de l’arc de Sant Martí com a campió del món de short track (XCC) en aquest escenari i va ser segon a la prova del cross-country olímpic (XCO) i, enguany, ha assolit fins a quatre segones posicions en la disciplina més explosiva per darrere de Christopher Blevins. El nord-americà s’ha mostrat intractable aquesta temporada en short track, assolint 5 victòries de 5, a més de dues victòries en XCO, i lidera les dues classificacions generals. Malgrat ser el gran favorit per a divendres i diumenge, Blevins ha assenyalat que afronta “cada cap de setmana com un nou repte, començant des de 0, i no donant res per fet, i crec que això ha estat la clau del meu èxit fins ara”.

Per la seva part, els riders de la disciplina de descens han destacat en la roda de premsa prèvia la rapidesa del circuit de Pal Arinsal, un fet que farà que la lluita per les respectives victòries sigui molt més ajustada. “És un circuit més curt i menys tècnic que altres del calendari, però crec que això el fa més complicat perquè tothom va més ràpid i serà molt més ajustat tot”, ha indicat Shaw, cinquè de la general Elit masculina. En la mateixa línia, la suïssa Camille Balanche, sisena de la general Elit femenina, ha indicat que “és una pista que conec bé i sabem que estarà molt igualat. Qualsevol petit error et pot enviar al darrere de la classificació perquè la pista serà ràpida”. Finalment, Nina Hoffmann, guanyadora de la Copa del Món de Pal Arinsal el 2023 i de l’última cita de les WHOOP UCI MTB World Series, a Itàlia, el cap de setmana passat, ha destacat que “es tracta d’un circuit més desafiant perquè has d’anar molt al límit i no pots cometre cap error”.